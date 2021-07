„Mám radost, že k nám na Horskou výzvu jezdí běžci všech úrovní. Ti zkušení a protřelí jsou samozřejmě velkou inspirací pro začátečníky a širokou veřejnost, která díky nim může leccos nejen odkoukat, ale získat i motivaci a pohon pro svůj motor. Tomáš s Bartoszem jsou přesně ti, kteří tento vzor naplňují,“ netají své nadšení z účasti zkušené dvojice Pavel Zitta, ředitel seriálu Horská výzva, který svůj 11. ročník odstartuje 2. a 3. července u skokanského můstku Jiřího Rašky.

Tomáš Štverák s Bartoszem Misiakem nejsou v místní lokalitě žádnými nováčky. Zatímco Bartosz to má z Polska coby kamenem dohodil, Tomáš Štverák pochází z valašského Zubří.

Mladý běžec se minulý měsíc blýsknul vlastní dobročinnou akcí Vsetín loop pro Zoo Zlín, kdy uběhl přes dvě stě kilometrů, díky kterým se mu podařilo pro zlínskou zoo vybrat přes sto tisíc korun. V očích veřejnosti se tak zapsal nejen jako skvělý vytrvalec, ale současně i jako člověk, který díky svým schopnostem umí pomáhat druhým.

Teď míří na Horskou výzvu. „Těším se moc, protože jsem už dlouho Horskou výzvu neběžel a navíc se chystám zrovna na domácí "díl" z celého seriálu u nás v Beskydech. Takže to bude určitě moc fajn,“ podotkl Tomáš Štverák, který si ze tří tras vybral přirozeně tu nejdelší „Long“.

„Je pravda, že mám raději trasy od 100 kilometrů nahoru, ale ani 62 není úplně málo. Člověk hlavně musí běžet i daleko rychleji než na nějakém delším ultra, pokud chce pomýšlet na přední příčky. Dva týdny na to běžím 110km závod v Polsku, takže Horskou výzvu beru tak trošku jako trénink, kde si znovu zkusím běh přes noc, protože na minulém závodě jsem se v noci úplně necítil ve své kůži,“ sdělil Štverák, kterému bude velkým konkurentem právě Bartosz Misiak.

Bartosz Misiak na startu v roce 2020.Zdroj: Patrik Pátek/PatRESS

„Určitě o sobě víme. Bartosz je papírově i výkonnostně kvalitnější běžec na tyhle typy tratí než já. Ale třeba překvapím sám sebe a trošku ho potrápím,“ usmál se mladý běžec z Valašska.

A právě Bartosz Misiak mluví velmi podobně. „Znám Tomášovy výsledky. On jako člověk je mašina s velkým srdcem i dobrými nápady. Bude to mezi námi vyrovnaný boj, ale je třeba podotknout, že vyhrát může i někdo úplně jiný,“ je si Bartosz Misiak vědom faktu, že beskydská Horská výzvy patří mezi běžci k oblíbeným podnikům, avšak polský běžec si malé cíle neklade.

„Určitě mám v plánu vylepšit svůj loňský čas a případná výhra by pak už jen byla třešničkou na dortu,“ říká běžec, pro kterého se Horská výzva stala oprávněnou srdcovkou. „Je to první závod, který jsem vyhrál po narození našeho syna. Rád závodím v Česku a do Beskyd se i díky tomu moc těším,“ odpočítává dny Bartosz Misiak.

Beskydská Horská výzva, které je ambasadorem další ze skvělých běžců Pavel Brýdl, zahájí letošní třídílnou sérii. Běžci si při ní mohou vybrat ze tří typických tras – Long (62 km), Half (43 km) a Short (14 km) nebo nesoutěžní benefiční Pochod s Mixitkou.

Zatímco královská trasa startuje v pátek před půlnocí, ostatní distance vybíhají sobotu 3. července dopoledne a vše uzavírá právě start pochodu v 11:45. Na každou trasu je možné přihlásit se on-line do 23.6. do 20 hodin nebo pak i na místě závodu v den konání.

Patrik Pátek