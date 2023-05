Obecní úřad v Horních Těšicích pozval v neděli 14. května všechny maminky a babičky na oslavu Den matek. Při této příležitosti jsou vítáni noví občánci do svazku obce a to bylo naposledy před 3 lety. Letos jsme vítali Mateo Martince, který se narodil vloni.

Den matek 2023 v Horních Těšicích. | Foto: Milena Rušarová

Na této společenské akci nás přivítala paní starostka. Paní místostarostka představila nového občánka naší obce i jeho rodiče. Svému dítěti jste dali jméno Mateo, pokračuje paní starostka.

Toto jméno je hebrejského původu a v překladu znamená dar od Boha nebo Hospodinův dar. V roce 2022 bylo v naší republice 156 nositelů tohoto jména.

Hodně bude záležet na vás, rodičích, jak své dítě povedete, kolik mu dáte lásky, čemu všemu jej naučíte. A hodně vody uteče, než se naučí všechno,co správný muž má vědět a umět. Životy našich dětí jsou pokračováním našich životů a našich předchůdců.

Tento nekonečný řetěz generací se nemusí nikdy uzavřít, pokud svět, do něhož své dítě přivádíte, bude rozumný a klidný., ukončila svůj projev paní starostka.

Pak se rodiče podepsali do Kroniky obce a převzali věcný dar pro Matea a to zlatý přívěsek ve znamení kozoroha a stromem (třešení), který si zasadí na svůj pozemek a maminka obdržela nádhernou kytici.

Po krátké přestávce přivítala paní starostka všechny přítomné ženy, popřála hodně zdraví a na to jsme si i společně připili. Každý dostal 2 zákusky, 2 chlebíčky, kávu dle chuti, nealko.

Zároveň vyzvala děti, aby předvedly svůj program. Ty už se řadí na jeviště a Janička přednáší svoji básničku, pokračuje Márinka, Toník, Julinka, Klárka, Anička, Elenka, Mařenka, Terezka, Nelinka, Lucinka, Štěpa, Barunka a Klaudinka.

Každá přednesená báseň obsahovala slovo maminka a děti je přednášely moc pěkně a od srdce. Také nám Janička zahrála na akordeon, Toník na trubku, zazpívaly sestry Vašíčkovy, také Mařenka i Barunka.

Moderní tanec ukázaly Barunka a Elenka. A nechybělo krátké divadlo. Vlastně dvě. A to Mravenečci a pak Vlk a kůzlátka. Program se všem líbil - prostě ty naše děti jsou úžasné a možná i Barrandov by si už někoho vybral do svých řad!?

Kdo odcházel, tak si vybral muškát v květináči, který bude doma připomínat oslavu matek a náramek, abysme se líbily a byly in.

Po kulturním programu se utvořily skupinky, kde se diskutovalo o všemožném a byla možnost se zase sejít po delší době v tak hojném počtu. A kdy jsme se rozcházeli? To už hodně pršelo.

Děkuji všem, kteří se jakkoliv zapojili do zdárného průběhu této oslavy a obecnímu úřadu, že na nás matky nezapomínají a zase někdy příště.

Milena Rušarová

