Plavecký bazén v Přerově se dne 22. dubna stal opět dějištěm oblíbené plavecké soutěže, které se účastní zdravotně handicapovaní občané z přerovského regionu. Za příspěvek velmi děkujeme.

Plavání handicapovaných kolem světa. | Foto: Ivana Apolenářová

Každé družstvo si vymyslelo jméno, pod kterým v průběhu závodu plavalo, a tak se na startu sešla družstva Rychlé roty, Kosatek, Skokanů, Rosniček, Delfínů a družstvo Divoké karty.

Soutěžilo celkem 6 družstev, jejichž cílem bylo doplavat na předem určená místa. Před startem si členové každého družstva určili, kam poplavou.

V Oprostovicích uklízeli vesnici a chystali se na jaro

Rychlá rota měla za cíl doplavat do Litovelského Pomoraví, družstvo Kosatek plavalo do Afriky, Skokani do Chorvatska, Rosničky do Benátek, Divoké karty na Jadran a Delfíni chtěly doplavat až na Maledivy.

Plavání handicapovaných kolem světa.Zdroj: Ivana Apolenářová

Členové družstva plavali štafetovým způsobem. Rozhodčí zapisoval počet přeplavaných bazénů každého plavce do tabulky a po ukončení závodu se výsledky přepočítaly na kilometry.

Filmové klapky. V Olomouci se sešla díla 125 předních českých výtvarníků

Nejvíce kilometrů uplavalo družstvo Skokanů z centra Spolusetkávání, kteří se stali vítězi letošní soutěže a držitelem putovního poháru na rok 2023.

Zájem účastníků je stále velký, a proto se těšíme i v příštím roce opět na startu Plavání handicapovaných kolem světa. Velmi rádi přivítáme i další účastníky našeho netradičního závodu.

Ivana Apolenářová,

předseda Alfa Handicap

Poděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce