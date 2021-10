Inscenace Očitý svědek je projektem Národního divadla v Praze a jeho cílem je dle tvůrců ukázat „několikagenerační výpověď o tom, co může přinést lidské zlo, ale i lhostejnost a strach.“

„Moc děkuji všem organizátorům dnešního promítání i vám všem, co jste přišli a podpořili naši sbírku. Na největší z nových přerovských zvonů budou vylita jména dětí zabitých u Přerova. Zvon tak bude připomínkou i varováním, abychom podobné hrůzy znovu nedopustili,“ připomněl místopředseda spolku Petr Měřínský.

Do Brodku dorazili i zástupci spolku Přerovské zvony smíření, který má za cíl kromě obnovy zvonů právě také připomínat masakr na Švédských šancích.

Více než osm desítek návštěvníků dorazilo v neděli 26. září do kina v Brodku u Přerova, kde zdejší farnost uspořádala benefiční promítání divadelní inscenace Očitý svědek. Za informace a fotografie z benefičního večera děkujeme Anně Sýkorové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.