Od 17.00 do 18.00 sraz bývalých tanečních skupin. U posledních dvou hodin REZERVACE nutná. Členky fit klubu se rezervují na strankách klubu.

V případě velkého zájmu bude lekce přidána. Lekce se koná takto: Od 10.00 do 11.00 pro členky klubu Fit. Od 11.00 do 12.00 lekce pro všechny, vstup 100,- Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.