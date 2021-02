Neohrožený a mrazem ostřílený fotograf Daniel Kusik opět vyrazil fotit na hory. Tentokrát svým objektivem zachytil Valašskou stezku korunami stromů. Nechte se unést pohádkovými fotografiemi.

Valašská stezka korunami stromů | Foto: Daniel Kusik

„V úterý 2. února uplynul přesně rok ode dne, kdy jsem začal fotit. Konečně jsem si našel koníček na celý zbytek života, který mě baví tak, že to ani nejde popsat. Za ten rok bylo tolik zážitků, že by se o tom dalo povídat celé hodiny a to nemluvím ani o těch nachozených kilometrech," popisuje Daniel a dodává: „Snímky se začínají pomalu líbit, tak mě to velice těší. Všem moc děkuji za podporu a za krásné komentáře. To vše je pro mě hnacím motorem, který mě nutí jít stále kupředu."