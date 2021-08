Kamelie zahájily 1. ročník Seniorfestu v Radkově Lhotě, výtěžek jde do Hrušek

Čtenář reportér





V Domově pro seniory v Radkově Lhotě to v sobotu 24. července žilo až do večerních hodin. První ročník Seniorfestu přilákal velké množství návštěvníků, cílem bylo především setkání klientů s jejich rodinami a přáteli, kteří neměli díky omezením možnost vídat se tak často jak by chtěli. Za fotoreport moc děkujeme.

První ročník Seniorfestu v Radkově Lhotě. | Foto: Martina Matějíčková