Plesovou sezonu v Litovli zahájí v pátek třináctého Městský ples. Celým večerem bude provázet skupina Galaxy z Olomouce. Ples bude jako každý rok zahájen polonézou, tentokrát žáků ZŠ Vítězná, dále potěší nejspíš především pánské návštěvníky, jelikož vystoupí tanečnice z Tanečního studia Latifah, a to jednak s Tahiti a Hawai tanci a následovat bude Brazil show. Chybět nebude tombola a občerstvení.

Cestovatelský festival

KDY: pátek 13. ledna od 16.30 do 22 hodin a sobota 14. ledna od 13 do 22 hodin

KDE: Expozice času, Šternberk

ZA KOLIK: páteční vstupné 260 korun, sobotní 370 korun, oba dny 490 korun



Dvoudenní cyklus přednášek o cestování od známých cestovatelů si můžete přijít poslechnout do Expozice času v pátek i v sobotu odpoledne. Nenechejte si ujít zajímavá povídání napříč světem. Chybět nebudou takové země jako Island, Severní Korea, Havaj, Estonsko nebo Svatý Martin.



Koncert Moonpark a Support Bulvaar

KDY: pátek 13. ledna od 20 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun

Moonpark je skupina čtyř muzikantů, kterým učaroval melodický rock. Parta čtyř lidí, kteří spolu rádi hrají, tvoří a skládají. Parta milovníků kvalitní muziky, jejichž nadšení z hudby ucítíte v každé sekundě jejich písniček. A energie, kterou vám předají, vás bude ještě dlouho nabíjet. Moonpark – to je Michal (zpěv), Jirka (kytara), Petr (baskytara) a Ivo (bicí). V repertoáru olomoucké kapely, jež vznikla v roce 2020, najdete rockově laděné autorské skladby, jaké v České republice jen tak neuslyšíte. A abychom se vrátili na začátek – přestože má Moonpark hvězdné ambice, především se touží dotknout srdcí všech fanoušků. Bez nich by totiž jejich vesmír nebyl kompletní. Support Bulvaar je rocková kapela z Kyjova.

Myslivecký ples

KDY: sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Červenka

ZA KOLIK: 150 korun



Myslivci z Červenky, Litovle a Tří Dvorů srdečně zvou na tradiční Myslivecký ples, který se koná v sokolovně na Července. K tanci a poslechu zahraje skupina MTV. K jídlu se můžete těšit na kančí guláš a zvěřinovou směs.



PROSTĚJOVSKO

Myslivecký ples

KDY: sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Klenovice na Hané

ZA KOLIK: 150 korun

Nenechte si ujít Myslivecký ples v Klenovicích na Hané. V sále kulturního domu bude k tanci a poslechu hrát skupina No Problém. Těšit se můžete na myslivecké speciality. Prodej do vlastních nádob se uskuteční od 17 do 19 hodin.

Hudební ohlédnutí za vánoční dobou

KDY: sobota 14. ledna v 18 hodin

KDE: kostel svatého Petra a Pavla, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Ohlédnout se za minulými Vánocemi můžete v sobotu v 18 hodin v Kostelu svatého Petra a Pavla v Prostějově. Na programu budou oblíbené skladby sboru Schola Cantorum Prostějov a známá mše Jana Jakuba Ryby Hej mistře. Výtěžek z akce bude věnován na opravu kostela.

Začarovaný Kašpárek

KDY: neděle 15. ledna v 15 hodin

KDE: Sokolovna, Prostějov

Na loutkové představení Začarovaný Kašpárek se můžete přijít podívat v neděli v 15 hodin do prostějovské sokolovny. Zábavné představení nejenom pro děti vám zaručí pěkný program na nedělní odpoledne.

Veřejné bruslení

KDY: neděle 15. ledna od 10 do 12 hodin

KDE: Zimní stadion, Prostějov

ZA KOLIK: dospělí 40 korun 1 hodina, 60 korun 2 hodiny, děti 1 hodina 30 korun, 2 hodiny 50 korun



Přijít zabruslit si můžete na Zimní stadion v Prostějově. Ten se veřejnosti otevře v nedělí od 10 do 12 hodin. Brusle se na tomto stadionu nepůjčují, proto si nezapomeňte vzít svoje vlastní.



HRANICKO A PŘEROVSKO

Novoroční koncert

KDY: pátek 13. ledna od 18.30 hodin

KDE: kostel Stětí svatého Jana Křtitele, Hranice

Na Novoroční koncert pěveckého sboru Cantabile pod taktovkou Markéty Láskové můžete zavítat tento pátek do kostela na Masarykovvě náměstí v Hranicích.

Podzimní koncert Pěveckého sboru Cantabile.Zdroj: Jiří Necid

Společenský ples

KDY: sobota 14. ledna od 20.30 hodin

KDE: Sokolovna, Skalička

ZA KOLIK: 130 korun



Na Společenský ples můžete v sobotu 14. ledna zavítat do sokolovny ve Skaličce. K tanci i poslechu zahraje kapela Proxima. Těšit se můžete na bohatou tombolu a občerstvení a také na uvítací drink zdarma. V sobotu se také koná Tradiční Hasičský ples v Lidovém domě v Opatovicích. Vstupné je 150 korun. K poslechu i tanci zahraje kapela Blue Band Company. Těšit se můžete na bohatou tombolu a pestrý program.

Karneval pro dospělé

KDY: sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: Dělnický dům, Lověšice

ZA KOLIK: 100 korun

Pokud rádi vzpomínáte na karnevaly, na kterých jste jako děti tancovali, potom si jeden takový můžete zopakovat i jako dospělí. Karneval pro dospělé se totiž pořádá v Dělnickém domu Lověšice v sobotu od 20 hodin. Tématem jsou české pohádky, ale vítány jsou samozřejmě i ty zahraniční.

Dětský karneval

KDY: neděle 15. ledna od 15 hodin

KDE: Dům kultury a sportu, Jezernice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na Dětský karneval můžete zavítat v neděli 15. ledna od 15 hodin do Dmu kultury a sportu. Letošním tématem jsou hrdinové a filmové postavy. Těšit se můžete na losování o hodnotné ceny, bohaté občerstvení a plno zábavy, vstupné je dobrovolné.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

16. městský ples

KDY: pátek 13. ledna od 20 hodin

KDE: Velký sál Domu kultury, Mohelnice

ZA KOLIK: 280 korun

Již 16. městský ples chystá na pátek Mohelnice. Hostem plesu bude Monika Absolonová. K tanci a poslechu zahraje Welzl Gang. V programu vystoupí mohelnické mažoretky ZUŠ, uvidíte ukázky latinskoamerických tanců v podání TK Olymp Olomouc, Pole dance - Duo ART. Těšit se můžete na slosovatelné vstupenky, bohaté občerstvení a welcome drink.

Procházka okolím Šumperka

KDY: sobota 14. ledna od 10 do 15 hodin

KDE: sraz u památníku Sanatorky v Reissově ulici v 10 hodin

ZA KOLIK: 20 korun



Na menší zimní procházku okolím Šumperka si můžete vyrazit v sobotu v 10 hodin. Sraz bude u památníku Sanatorky na Reissově ulici, odtud se půjde přes Holubí vrch a Vodárku až na Komín. Chybět nebude rozdělání ohně, opékání, hry a malé tvoření na Komíně.

Kocour v botách

KDY: sobota 14. ledna od 10 hodin

KDE: Městská knihovna, Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun

Žili, byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví. Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a na nejmladšího zbyl jen kocour. Ale pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo… Nevěříte? Tak se přijďte podívat! Pohádka je vhodná pro děti od 3 let.

Kdo jsou Židé

KDY: sobota 14. ledna od 15 do 16 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí, Javorník

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Prezentaci s přednáškou Jaromíra Knotka na téma Kdo jsou Židé si můžete přijít poslechnout v sobotu od 15 hodin do Tančírny v Račím údolí. Nikdy není pozdě se dozvědět něco nového, tak si nenechte ujít tuto akci, kde se dozvíte zajímavosti ze života Židů a jejich náboženství.

Ledové sochy

KDY: od soboty 14. ledna

KDE: ski areál Kopřivná

U stanice lanovky na Kopřivné najdete od soboty 14. ledna opět ledové sochy. O ledovou a sněhovou nádheru se postaral tým zkušených řezbářů a sochařů, zvířata vytesali ze 170 krychlí ledu. Atrakce bude v areálu k vidění tak dlouho, jak to počasí dovolí. Přijeďte si užít magickou zimní atmosféru. K dispozici je ledový bar, ve kterém si můžete dát něco na zahřátí, pro děti je připraven skákací hrad, trampolína, jezdící pás či tubing. Zimní areál na Kopřivné není jen pro lyžaře. Zimní výlet k sochám si může udělat každý i bez lyží. Vstupné do je dobrovolné a kdo přispěje jakoukoli částkou do naší pokladničky nebo na bankovní účet, bude ho moci těšit, že přispěl na skvělou věc.

V areálu horského resortu Kopřivná probíhá výstavba jedinečných ledových a sněhových soch, 21. ledna 2022 v Malé Morávce.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

