Přerov zatím jen přežívá, protože neúnosná doprava po dokončení předposledního úseku D1 Lipník nad Bečvou - Přerov ohrožuj zdraví a životy občanů.

To ale nezajímá odpůrce D1 pana Patrika a spol., kteří dávají přednost žábám, čolkům a. j. A asi ze sportu blokují příslušná povolení k dostavbě. Pan Patrik by si měl uvědomit, že jakýkoliv živočich, včetně člověka, když je vystaven nebezpečí, tak buď bojuje, nebo uteče, protože příroda není tak hloupá, aby si sama nepomohla - kupř. povodně, požáry, sucho.

Tady jde ale asi o peníze, vždyť je známo, že za každým konfliktem jsou buď prachy nebo ženské.

V Novém Přerovsku nabízí organizátor probíhající protestní petice Jiří Lajtoch mimo jiné blokádu dopravy v Přerově. Dovedu si živě představit ten dopravní kolaps, kolony aut z Přerova až do okolních obcí a samozřejmě živé přenosy v televizi. Ale jedině tak by se veřejnost dozvěděla o životně důležitém problému Přerova.

Je zajímavé, že ani nový pan hejtman v Olomouci, jeho radní, se v plánech na budoucí volební období o Přerovu vůbec nezmiňují. Přerov je zřejmě z Olomouce daleko, takže je smog z aut neobtěžuje. Obsah nového čísla Krajánek tento problém vůbec nezmiňuje, nemluvě o rychlostní komunikaci Olomouc - Přerov.

Jaké máme další možnosti ve sporu s panem Patrikem a jeho Dětmi?

- využít interpelací našich zástupců v parlamentu a senátu, zatím je o nich slyšet hlavně před volbami. Paní Seitlová považuje zatím důležitější úhyn ryb v Bečvě než zdraví občanů Přerova.

- využít diskusních pořadů TV Barrandov u pana Soukupa, nebo v České televizi u paní Jílkové za účasti našich informovaných zástupců (pánové Lajtoch, Měřínský, Prachař, Přikryl - starosta Lipníka nad Bečvou, a hlavně pana Patrika, pokud by měl odvahu se ukázat na veřejnosti.

- přes zamítavé stanovisko Krajského soudu Ostrava k další výstavbě D1 zahájit stavbu neprodleně takzvaně načerno a soudit se, stavět, soudit se atd., kdy je předpoklad, že konečný verdikt soudu bude při známé jejich rychlosti vynesen, až když bude poslední úsek D1 dokončen.

Někdo by to asi určitě odskákal, ale Přerov by mu jistě dal s radostí čestné občanství a pamětní desku.

Ze zoufalství v této těžké době píšu tento článek.

K. Minařík, Přerov