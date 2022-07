Vzpomínám, jak jsem v září seděla v kabinetu a zoufala si, jak vůbec letošní školní rok po covidové pauze zvládnu. Výuka, doučování, kroužky, akce.

Rozjede se vůbec letos parlament, budou žáci mít zájem o dění ve škole? A ejhle. Školní rok utekl jak voda a já můžu se slzou v oku říct: "Jo, letos se to vážně všechno povedlo."

Na naší škole se letošní školní rok vážně děly velké věci. Parlamenťáci plní elánu, nadšení, odhodlání a chuti vylepšit školu, uspořádat velké množství akcí nejen pro žáky, ale i pro učitele, rodiče a širokou veřejnost nás vtáhli do dění školy natolik, že jsme se nestihli ani zastavit.

Nejenom, že upekli perníčky pro zdravotníky, zvládli nachystat Masopust i s průvodem, Den bez aktovek, EkoPu (projektový den ve spojení Parlamentu a Ekotýmu), pomáhat při wau!

Na Trávníku, zápisu do 1. tříd, vytvořit školní knihovničku a uspořádat ples pro deváťáky, strávili nespočet hodin malováním Stromu poznání ve 2. patře školy.

Oni zvládli také propojit celou školu a všem ukázat, že být parlamenťákem je vážně výhra, protože kdo z žáků může beztrestně pomalovat zeď ve škole, kdo může vznášet dotazy a připomínky k paní ředitelce a odměnit se pizzou místo vyučování?

Letošní parlamenťáci tohle všechno zvládli a myslím si, že kdyby prázdniny neklepaly na dveře, dokázali by toho ještě mnohem víc.

Proč ale tento článek vlastně píšu? Chtěla bych jeho prostřednictvím poděkovat všem parlamenťákům naší školy nejen za to, co všechno zvládli, ale hlavně za to, jak bezvadná parta byli a jak skvěle celou školu spojili.

Obrovské díky patří našim parlamenťákům deváťákům za velký kus práce nejen se stromem, ale i za motivaci a ukázání správného směru mladším kamarádům. Byli jste vážně skvělá parta.

Díky vám všem se těším na další školní rok.

Vaše "úča" Kadlecová

