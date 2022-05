Jako ve faraonské hrobce. Nádhera vystaveného pokladu v Brně ohromí

Na brněnském výstavišti v pavilonu C je od 25. dubna k vidění unikátní výstava Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady. Až do konce letošního září si tam lze prohlédnout přes jeden tisíc exponátů, které návštěvníky přenesou o více jak tři tisíce let zpět v čase - do doby egyptských faraonů. Za působivé fotografie z výstavy děkujeme Amálce Mrkosové.

