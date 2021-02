Podle aktuálního průzkumu největší světové fitness organizace IHRSA méně chodíme a počet našich denních kroků klesl o 27,3 procent, naopak vzrostl čas strávený sezením z pěti na nejméně osm hodin denně a 35 % dotazovaných přibralo na váze.

Jak udržet v dobré kondici tělo i hlavu radí Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

Pro obstarání každodenních potřeb dnes potřebujeme čím dál tím méně pohybu, většinu věcí jsme schopni obstarat prakticky z jedné židle.

Přirozená potřeba pohybu se tím snižuje a my si musíme pohyb cíleně vracet do každodenního života. A to už je svým způsobem projekt. Navíc i každá procházka potřebuje určité úsilí a řada lidí zůstane raději ležet na gauči. Výmluv se najde vždycky dost.

„Nyní už se ale jedná o téměř rok, kdy jsme mnohem více pasivnější. To už je doba, která bez jakýchkoliv pochyb ovlivní zdraví všech. Pohybem si zlepšujeme fyzickou i psychickou kondici, zvyšujeme si imunitu. A to nyní potřebujeme ze všeho nejvíc,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Při telefonování choďte a každý den běžte ven

Přes 20 procent Čechů nasedí denně v průměru 8,5 hodiny. Potřeba sezení je bohužel v řadě profesí nutná.

„Bojovat se s tím dá různými drobnými triky. Já například vždy, když telefonuji, vstanu od stolu a chodím po prostoru. V kanceláři je také možné se zvednout a jít něco raději vyřídit s kolegy osobně než jim psát. Můžeme si dát připomínku do telefonu a každých třicet minut se zvednout, a buď se trochu projít nebo si klidně i drobně zacvičit, protáhnout se. Znamená to ale opět určitý projekt, jehož cílem je změna návyků a samozřejmě lepší pocit i faktický stav naší kondice,“ radí Jana Havrdová.

A jak se lidé mohou ideálně hýbat nyní – ve stavu pandemie – kdy jsou sportoviště i lyžařská střediska zavřená a kolektivní sporty zakázané?

„Začít můžeme každodenní procházkou rychlejší chůzí v blízkém parku, nebo obejít čtvrť, kde bydlíme. U nás doma máme všichni krokoměry. I když máme „tvrdý home office“, každý den jdeme alespoň jednou ven, a to jak s dětmi, tak sami. Já dost často chodím po vesnici a vyřizuji telefony. Na uších mám sluchátka, která nejsou vidět, a já si často připadám jako blázen, který mluví jen tak do vzduchu. Ale kroky „dám“ a ještě vyřídím vše, co potřebuji,“ dodává Jana Havrdová.

5 rad, jak si udržet dobrou kondici i náladu

Pro naše zdraví je podle Jany Havrdové zcela zásadních pět elementů: správně dýchat, pít, jíst, spát a hýbat se. Návod, jak na to, připravili odborníci z České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, kteří stojí za osvětovou kampaní Dej svému životu pět hvězd, do níž se můžete také zapojit!

1. Dýchejte zhluboka a „do břicha”. Natrénujete si tak dostatečnou kapacitu plic, která nám s věkem ubývá. Několik hlubokých nádechů a výdechů nás dokáže velmi dobře zklidnit.

2. Pijte 2 až 3 l čisté pramenité vody za den. Už krátkodobý nedostatek tekutin může zapříčinit pocit únavy či bolesti hlavy. Při delší dehydrataci dochází k předčasnému stárnutí tkání, což se projevuje například i problémy s klouby.

3. Jezte zdravě a pravidelně. Dbejte na pestrou skladbu jídelníčku, na dostatek kvalitních bílkovin, sacharidů, tuků, zeleniny a ovoce. Důležitá je pravidelnost a stálost bez nárazových extrémních diet. „Mně se osvědčilo nechat tělu přiměřený čas na trávení a skončit s posledním jídlem nejpozději několik hodin před spaním,“ radí Jana Havrdová.

4. Spěte 7 až 8 hodin. Stanovte si optimální hodinu odchodu na lůžko, naučte se „vypnout mozek od starostí“ a dopřejte svému tělu odpočinek.

5. Hýbejte se alespoň 30 minut denně. Nedostatek pohybu je příčinou snížené odolnosti a prokázaným spouštěčem civilizačních nemocí. „Stačí věnovat intenzivnímu pohybu aspoň 30 minut denně a vést celkově aktivnější a čipernější život. Naučit se chodit více pěšky, nejezdit jen autem, výtahem, raději vyběhnout schody. A hlavně odmala učit děti, že pohyb je samozřejmou součástí života, a jít jim příkladem,“ uzavírá Jana Havrdová.

Tip: Do výzvy

Dejte svému životu pět hvězd se můžete zapojit i vy a dát tak okolí najevo, že to se zdravým životním stylem myslíte vážně. Vyfoťte se s rukou s roztaženými pěti prsty a na sociálních sítích přidejte hashtag #DEJSIPETHVEZD nebo #DEJSI5HVEZD.

Hlavními podporovateli výzvy Dejte životu pět hvězd je Česká komora fitness, která v ČR zastupuje zájmy fitness sektoru, pomáhá provozovatelům fitness center, osobním trenérům i instruktorům, a Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, jenž patří mezi nejaktivnější sportovní svazy u nás.

Zároveň je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness vzdělávání a jako jediný má nejvyšší evropskou akreditaci mezinárodní společnosti Europe Active. Zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe. Více na www.fisaf.cz

Zuzana Rybářová