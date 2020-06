V sobotu 23. května patřil sál Skalické sokolovny desetičlenné komisi, před kterou plnil místostarosta obce pan Zbyněk Kamas uložené úkoly pro obdrženi osvědčení pro dalších padesát let života.

Vstupní prohlídka u příležitosti oslav 50 let místostarosty obce Zbyňka Kamase. | Foto: František Pavlík

Složení komise bylo zvláštní, co do druhu osob, oblečení a způsobu vyjadřování. Komise vstoupila do sálu pod vedením předsedy a každý přinesl svou vizitku na stůl před sebe.