Výstava přináší příběhy z přední linie válkou sužované země. Výstava je doplněna o díla válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Zakleté v čase, napospas osudu. Opuštěné domy i po letech vyprávějí příběhy

Výstavu pořádá Galerie M+M ve spolupráci s MKZ Hranice a Společenským klubem Panenka.

Expozice je v Galerii M+M na Jurikově ulici v Hranicích k vidění do pátku 10. února, a to od středy do neděle od 13 do 17 hodin.

Vorařství je v UNESCO. Staré řemeslo má na jihu Čech velkou tradici

VIDEO: Divoká příroda a zašlá sláva. Vydejte se ze Spálovského mlýna na Hadinku

Důstojnický pavilon. Nahlédněte do nejmladší části Louckého kláštera