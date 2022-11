Tato procházka ale stála za to, protože jsme díky ní získaly velikou místnost, do které se vešlo všech 40 účastníků. Už při pohledu na soupisku bylo jasné, že to nebude nuda.

Naopak. Osm týmů se dělilo přesně napůl mezi dvě města. Čtyři domácí týmy z Lipníku (TOP G, BEZ PRSTU, ÉČKA a ČTVEREČKY) na ní stály proti hostům, tedy týmům z Gymnázia Hranice (Géniové, 1234) a Střední průmyslové škole Hranice (Bake Rolls, Osadníci z Radvanic).

ZŠ Za mlýnem Přerov získala zlato a bronz v krajském kole soutěže POKOS

Ze začátku dne to vypadalo, že někteří se účastní jen kvůli šanci vyhnout se testu z fyziky, ale čím více zápasů bylo odehraných, tím více přibývalo taktikaření, napění a už nikdo nepochyboval o tom, že o výhru se pokusí úplně všichni.

Po slosování do dvou vyrovnaných skupin ale proběhly první duely a začalo se pomalu ukazovat, u koho jsou šance na výhru větší a kdo bude potřebovat k prvnímu místo pořádnou dávku štěstí.

Do play-off postoupily všechny týmy a v obou skupinách byl na prvním postupovém místě jasně favoritní tým. Ne vždy se ale očekávání naplní a výherce rozhodně nebyl jasný, ale i tak jsme se těšili na vyrovnanou bitvu Osadníků z Radvanic a Géniů.

Bílé Karpaty okem dronu. Nebeské výšiny, pasoucí se stáda krav i kapky rosy

Bitva nakonec přišla, 4 členové týmu odehráli své partie a čekalo se na poslední dvojici. Čísla hovořily jasně, pokud partii vyhraje Osadník, berou první místo, pokud zástupce od Géniů, bude remíza.

Dlouhé minuty jsme čekali v napětí, zatím co u vedlejšího stolu s úplně stejným scénářem bojovali Bake Rolls s 1234 o třetí místo, tedy postup na Krajský turnaj.

Všichni čtyři kapitáni seděli jako na trní a připravovali se na svůj osudový boj, pokud by opravdu přišla remíza. A pro Bake Rolls s 1234 opravdu přišla.

Na palubě námořního korábu aneb Na návštěvě v Mikulovicích u Jeseníku

Zatím co první místo ještě stále nebylo rozhodnuté, kapitáni těchto dvou týmů zkřížili linery a utkali se v duelu, který nakonec skončil vítězstvím (a tím pádem postupem do Krajského turnaje) pro tým 1234.

Mezitím bylo rozhodnuto o celkovém vítězi turnaje, a to když se zjistilo, že poslední bojující dvojice Osadníků s Génii hraje jeden duel už 20 minut. Jejich duel tedy skončil remízou a bylo rozhodnuto o vítězi: Osadníci z Radvanic.

Iinformace o soutěži

Soutěž pIšQworky je mistrovstvím základních a středních škol České a Slovenské republiky v piškvorkách. Letošního čtrnáctého ročníku se účastní více než 1430 týmů z téměř 600 škol.

Soutěž je rozdělena na kategorii základních a středních škol. Některé týmy absolvovaly i školní kolo, aby mohly poměřit své síly s okolními soupeři.

Výherci oblastních turnajů postupují do třetí úrovně, do turnajů krajských. Nakonec se ti nejlepší ze všech krajů přijedou 8. a 9. prosince poprat o mezinárodní titul mistra v pIšQworkách na Grandfinále do Brna.

Starý Masarykův okruh. Podívejte se, jak se závodilo před desítkami let

Soutěž pořádá spolek Student Cyber Games, jehož členové se snaží naučit studenty hrou novým dovednostem. Na jaře pořádají i týmovou soutěž Prezentiáda, při níž se studenti učí prezentačním dovednostem, práci s vizuálem prezentací, kreativitě, ale také plynulosti projevu a práci v týmu.

Veškeré podrobnosti naleznete na webu soutěže www.pisqworky.cz. Aktuální dění můžete sledovat také na Facebooku a Instagramu soutěže.

Petra Tomášková a Adam Štěpán

Nebe, peklo, země, ráj aneb Přírodním parkem Březná, drsnou a divokou krajinou

Architektonický skvost Hranic aneb Stavba viaduktů si vyžádala dvacet životů