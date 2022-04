„Ve zcela nové expozici našeho pivovarského muzea nahlédneme nejen do úplného počátku vzniku pivovaru v Hanušovicích, ale také do Wlachova pivovaru v Šumperku a pivovaru na Třemešku. Tyto dva pivovary byly totiž v roce 1906 připojeny k pivovaru v Hanušovicích. Časová osa nás provede hanušovickým pivovarem až do konce druhé světové války. Z této doby se dochovaly sklenice, lahve, bednářské hoblíky, palice, křiváky, sudy a mosazné pípy, které jsou u nás vystaveny,“ láká na novou výstavu Blanka Strnadová, vedoucí Pivovarského muzea v Hanušovicích.