Jelikož děti byly šikovné a tak ještě s paní Oravovou se šly vydovádět na víceúčelové hřiště. Ale to už odzvonilo poledne, tak se muselo skončit a v tom nejlepším odejít domů. Takže zase někdy příště.

Do klubovny přišlo 9 dětí, 2 maminky a 2 babičky. Všichni byli spokojeni, mohli si vypít čaj, kávu, děti bylinkový čaj nebo minerálku a také si mohli zakousnout cuketový řez, který všem chutnal.

A ten nalezený zase dají třeba do Hranic, nebo Všechovic, kde navštěvují školu. Děti byly místní, ze Zlína i z Prahy, a tak malované kamínky budou putovat po celé republice a možná se dostanou i za hranice naší vlasti.

Kamínky byly připravené, to znamená omyté a osušené. A ten je z jedné strany namalovaný a ze spodní strany je napsáno: malujeme kamínky a poštovní směrovací číslo.

Perníky si děti zdobily se speciálních cukrářských per a tak měly brzy hotovo a všem se to náramně líbilo.

V pátek 28. srpna byly pozvány děti i dospělí na kreativní dopoledne do klubovny českého červeného kříže. Tady si přítomní mohli nazdobit svůj perník a taky namalovat kamínek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.