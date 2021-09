Opravdu hodně dětí se přišlo povozit a chvílemi se zdálo, že nastavený časový harmonogram nestihneme. Děkujeme za krásnou účast rodičům i dětem!

V dopoledním programu se pokračovalo ukázkami dětí z Tučína. Jako první Adam Korejz, který předváděl poníka na ruce, krásný výstavní postoj a Adámkovo typické „nadšení“ ve výstavním kruhu bylo TOP.

Následovala ukázka Agátky Zavadilové, která nám zazpívala. Ale její největší zálibou je čelo, se kterým se úspěšně reprezentovala v roce 2020 v Olomouckém kraji, kdy ve své kategorii vybojovala 2. místo.

Další, kdo se představil byla Helenka Korejzová, která se svým tatínkem projela na svém poníkovi Toníkovi kolem povzbuzujících diváků s úsměvem.

V letošním roce má za sebou první závody a ve svých dvou letech předvádí, že jízda na poníkovi není vůbec složitá věc a v sedle je “jak kapr ve vodě“. Poté diváci v rytmu moderní hudby shlédli vystoupení fitness gymnastiky v podání Tamary Běhalové, krásné a stylové vystoupení, tato dívka si v letošním roce vybojovala 3. místo na MČR.

Závěr poníkovské ukázky se předvedla Gábinka Korejzová, předvedení úlohy bylo hezky zajeté, i když s touto soutěží teprve začíná, moc se jí daří. V předešlých letech 2019 a 2020 si vyjezdila šampiona Moravy v lead rein a dalším krokem je právě již jízda samostatná (first ridden), kterou na hřišti předváděla.

Na závěr nám zazpívala Anna Kociánová a Tamara Běhalová a ukončili dopolední program. Snad se všem dopolední program líbil, a ti kteří přišli byli spokojeni ať už chvilkou v sedle na poníkovi nebo malou chvilkou s kozami, které jsme z farmy přivedli na koupaliště.

Děti si užívaly, ale my jako pořadatelé jsme měli pořád plno práce s chystáním na odpolední program, který navazoval na dopolední ukázky.Čekalo nás na 40 startů v drezůře a parkuru.

Přijelo za námi na 20 dětí z Olomouce, Pivína, Tršice, Radkovy Lhoty, Beňova a Želatovic ve věku od 2 až 15let a bylo se opravdu na co dívat. Děti si soutěže užívaly a rozdávaly úsměvy povzbuzujícím divákům.

Drezúrní závody někteří jeli poprvé a paní rozhodčí se líbila hlavně snaživost všech závodníků. Každý jezdec si odvezl pohár, věcné ceny a posouzení zajeté úlohy od paní rozhodčí.

Poté byla vyhlášena cena pro nejlépe zajetou úlohu. Vyhlášeni byli Andrejka Petříková(7 let), kůň: Zuzka , stáj Beňov, Gábinka Korejzová (7 let) kůň: Amdani Daydreamer, stáj Tučín, Danuška Semerádová(7 let) kůň: Trawel, stáj Olomouc.

Hodové dopoledne v Tučíně.Zdroj: Jiří Řezníček

Po vyhlášení drezur se drezurní obdélník změnil na parkurové kolbiště a na jezdce čekalo 9 překážek, to byla teprve pokoukaná! Začalo se parkurem s vodičem, zde bych vyzvedla nejmenší závodnici Helenku Korejzovou, která s úsměvem na tváři projela celý parkur a užívala si potlesku diváků asi nejvíce.

Ale i dále se bylo na co dívat v parkuru bez vodiče. Děti se snažily a velké množství povzbuzujících diváků a jejich podpora byla vidět i na výkonech dětí, některé jejich jízdy vypadaly opravdu profesionálně. Proto každá dvojice dostala medaili a i věcné dárky. Myslím si, že první ročník se vydařil nad míru dobře.

Děti vypadaly po závodech a dekoraci moc spokojeně a společné koupání tyto emoce umocnily. I diváci si užívali, a to hlavně u občerstvení a ochutnávce produktů z farmy, jejich hodnocení zahřálo, děkujeme!

Tak doufám, že příští rok se uvidíme znovu! Na konec děkuji všem, kteří nám pomohli a umožnili tuto pěknou akci uspořádat.

Tereza Korejzová