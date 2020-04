Hlavně nekritizujme a nepomlouvejme

Vážení čtenáři, jsem seniorka, je mi 78 let a ráda bych se s vámi podělila o pocity, které v této velmi vážné situaci prožívám. Dovolte mi nejdřív odbočit. Vzpomínat na to, že studium bylo pro mě kdysi nedostupné, nemá smysl, to už nedoženu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň