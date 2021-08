O víkendu 9. až 11. července se v areálu Hanáckého dvora v Polkovicích konal Český pohár ve stylovém skákání pony jezdců a Oblastní mistrovství ve skocích pro kategorie dětí, juniorů, dětí na pony a družstva v rámci Severomoravské oblasti České jezdecké federace pro rok 2021.

Hanácký dvůr Polkovice přivítal oblastní mistrovství dětí a juniorů v parkuru. | Foto: Martina Hlavinková

Oblastní mistrovství ve skocích bylo určeno jezdcům z řad dětí a juniorů, kteří soutěžili v parkurovém skákání na pony (do 148 cm v kohoutku) i na větších koních v kategoriích: děti (12 - 14 let), mladší junioři (15 - 16 let), starší junioři (17 - 18 let), děti na pony a družstva (dětí či juniorů).