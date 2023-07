Bezmála před rokem se více než 850 sběratelů razítek pustilo do putování po mikroregionu Střední Haná s geocachingovou hrou Letem středem Hané. Výjimečný projekt sourozenců Aleše a Matouše Krchňákových vznikl se záměrem odhalit pestrost a krásu mikroregionu a zatraktivnit jej nejen pro turisty, ale pro obyvatele samotné.

Letem středem Hané 2. | Foto: Markéta Matějková, se souhlasem

Mravenčí práce na „soutěži na klíč“ vynesla koncem loňského roku oběma bratrům zasloužené ocenění Dětský počin roku. Nadto Aleši a Matoušovi otevřela brány do světa.

Díky mezinárodnímu projektu Europe Goes Local 2022, spadajícímu pod program Erasmus +, představili Letem středem Hané na setkání studentů v Itálii a na Slovensku, na podzim pak ve Španělsku. Cílem Europe Goes Local 2022 je propojení mládeže za účelem výměny nápadů na to, jak vylepšit město či region.

O tom, že Aleš s Matoušem neumějí zahálet, svědčí hra Letem středem Hané 2, která byla 1. července zahájena. Hra svými pravidly v mnohém navazuje na svou předchůdkyni. Počet míst s razítky se z původních šestnácti rozrostl na dvacet. Bratři rozšířili zónu jejich umístění i mimo region.

Pečlivě vybraná místa tentokrát zaujmou mimořádnou pestrostí. Kromě historických objektů v podobě drobné architektury se v mapě hry objevují přírodní lokality, ale i místa odpočinku a zábavy.

Novinkou hry je uvedení stupňů obtížnosti, značící náročnost trasy vedoucí ke každému z míst. U každého razítka se tentokrát objeví plakátek se základními informacemi o působení organizace Fairtrade, která nově náleží ke sponzorům hry.

K těm dále patří Dům zahraniční spolupráce, Mikroregion Střední Haná a město Kojetín. Hru pořádají bratři Krchňákovi ve spolupráci s DDM Kojetín, v menší míře pak s Gymnáziem Kojetín.

A kdy můžete pěšky nebo na kole vyrazit na lov kešek? Hra odstartovala 1. července a končí 30. září. Brožurky s informacemi o místech úkrytu kešek, mapou, stupni obtížností a dalšími informacemi o místech, která můžete navštívit, si můžete vyzvednout v informačních střediscích mikroregionu v Kojetíně, Tovačově a Němčicích nad Hanou.

Markéta Matějková, Dana Dýmalová

