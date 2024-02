Futsalové družstvo dívek ZŠ Přerov, Za mlýnem 1, přerov se v úterý 30. ledna zúčastnilo republikového finále Školské futsalové ligy, které se konalo v Praze.

Futsalistky ZŠ Za mlýnem v Přerově. | Foto: Lenka Neterdová, se souhlasem

Šest nejlepších týmů se nejprve utkalo v systému každý s každým, přičemž přerovská děvčata dvě utkání vyhrála, jednou remizovala a dvakrát prohrála.

Následně se hrálo čtvrtfinále, ve kterém přerovské futsalistky porazily gólem v poslední minutě ZŠ Radnici a tímto výsledkem si zajistily postup mezi čtyři nejlepší týmy v naší zemi.

O postup do finále turnaje musely naše žákyně bojovat, stejně jako v minulém roce, s hráčkami z Třeboně. Utkání nakonec skončilo bezgólovou remízou 0-0 a o postupu musely rozhodnout až penalty, ve kterých měly o trochu více štěstí hráčky z Třeboně.

Prohra na penalty tak nakonec odsoudila přerovský celek jen k zápasu o bronzové medaile. V zápase o třetí místo děvčata prohrála o gól s Vyškovem, což znamenalo konečné čtvrté místo.

„Jsem moc rád, že se nám i letos podařilo postoupit mezi 4 nejlepší futsalové týmy v republice. Škoda prohry v semifinálovém utkání na penalty s Třeboní. K postupu do finále nám chybělo i trochu toho pověstného štěstíčka, ale to se nedá nic dělat, takový je už sport. Všechny zápasy mezi nejlepšími týmy byly velmi vyrovnané a v této fázi turnaje rozhodují opravdu už detaily. Holky si dokázaly, že se mohou měřit s každým týmem a že i my se můžeme třetím rokem řadit k nejlepším družstvům v naší zemi. Je to ale velká škoda, že nám postup do finále unikl, protože v letošním roce jsme měli nejsilnější tým za poslední tři roky, kdy tuto soutěž hrajeme“, zhodnotil letošní účast v republikovém finále ředitel školy Petr Zbořil.