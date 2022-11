1. místo Sabina Švestková, poukaz na nákup v ceně 500 Kč

2. místo Radim Bubeník , věcná cena v hodnotě 400 Kč

3. místo Andrea Vránová, věcná cena v hodnotě 300 Kč

4. místo Daniela Dočkalová, věcná cena v hodnotě 200 Kč

5. místo Vojtěch Neuberger, věcná cena v hodnotě 100 Kč

Turistický deník: Na náš druhý beskydský největší Smrk s dobrou náladou i formou

Do třetího ročníku fotosoutěže s názvem Ovoce a zelenina na zahrádce se přihlásilo 12 dětí ve dvou kategoriích se 32 soutěžními fotografiemi. Soutěž byla určena pro děti ve věku do 13 let a od 13 – 18 let.

Fotosoutěže se mohli zúčastnit současní i bývalí žáci zdejší ZŠ a MŠ Horní Moštěnice nebo děti a mládež bydlící v naší obci. V první kategorii do 13 let bylo pořadí následující:

1. místo Adriana Grimová, poukaz na nákup v ceně 700 Kč

2. místo Marek Ludva, věcná cena v hodnotě 400 Kč

3. místo Viktoria Fiedorová, věcná cena v hodnotě 300 Kč

4. místo Jáchym Dostál, věcná cena v hodnotě 200 Kč

5. místo Jáchym Topolčan, věcná cena v hodnotě 100 Kč

Ve druhé kategorii 13 – 18 let máme tyto výherce:

1. místo Andrea Vránová, poukaz na nákup v ceně 700 Kč

2. místo Andrea Vránová, věcná cena v hodnotě 400 Kč

3. místo Daniela Dočkalová, věcná cena v hodnotě 300 Kč

4. místo Míša Pospíšilová, věcná cena v hodnotě 200 Kč

5. místo Veronika Bubeníková, věcná cena v hodnotě 100 Kč.

Zámecké pozvání: Překrásná Raduň nabízí okruhy atraktivního i technického rázu

Všichni soutěžící pak byli obdarováni taškou plnou dárků od OÚ Horní Moštěnice a naší ZO. Na fotografie je možno se podívat na webových stránkách www.zahradkarimostenice.cz. Děkujeme všem soutěžícím za ochotu fotografovat a malovat a těšíme se na další soutěž za rok.

Ilona Jančíková

KVÍZ: Je libo smaženici? Aneb poznáte babku, satana, kuřátka či pýchavku?

Houbařské žně i (ne) teplo aneb Smějeme se s Lubomírem Dostálem z Přerova