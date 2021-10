Protože všechny výkresy byly moc pěkné, rozhodl se výbor ZO, že budou odměněni všichni účastníci. Děti dostaly tašky plné dobrot a balon.

Do druhého ročníku fotosoutěže s názvem Život s rostlinami se přihlásilo 18 dětí se 47 soutěžními fotografiemi. Soutěž byla určena pro děti ve věku do 13 let a od 13 – 18 let.

Fotosoutěže se mohli zúčastnit současní i bývalí žáci zdejší ZŠ a MŠ Horní Moštěnice nebo děti a mládež bydlící v naší obci.

V první kategorii do 13 let bylo pořadí následující:

místo Topolčan Jáchym, foto s názvem Zrcadlení hladiny místo Grimová Adriana, foto s názvem Čmelák a levandule místo Grimová Beáta, foto s názvem Slunečnice



Ve druhé kategorii 13 – 18 let máme tyto výherce:

místo Vránová Andrea, foto s názvem Včela na levanduli místo Vlach Adam, foto s názvem Leknín místo Čada Lukáš, foto s názvem Leknín za soumraku

Všichni soutěžící pak byli obdarováni taškou plnou dárků od OÚ Horní Moštěnice a naší ZO. První tři soutěžící obdrželi věcné ceny v hodnotě 1000 Kč, 700 Kč a 400 Kč.

Na fotografie je možno se podívat na webových stránkách www.zahradkarimostenice.cz. Děkujeme všem soutěžícím za ochotu fotografovat a malovat a těšíme se na další soutěž za rok.

Ilona Jančíková