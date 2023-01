Po roce se v naší obci opět konala Tříkrálová sbírka. V neděli 8. ledna při mši svaté pan farář požehnal koledníkům, kteří se poté vydali do ulic obce s úsměvem na tváři a se známými slovy My Tři králové jdeme k vám….

Štědrost těch, kteří koledníkům otevřeli dveře svých domovů, byla veliká. Ve Vlkoši se podařilo vybrat 52 516 korun. Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří přispěli do letošního ročníku Tříkrálové sbírky, a také koledníkům, kteří obětovali svůj volný čas pro dobrou věc.

Markéta Červinková

Tři králové zavítali také do obce Skoky

V neděli 8. ledna probíhala ve Skokách Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem pořadatelům i těm, co přispěli.

Tomáš Lupík

Tříkráloví koledníci prošli Stříteží nad Ludinou

Střítežská náves v sobotu 7. ledna ožila malými i velkými koledníky Tříkrálové sbírky 2023, do které se každoročně naše obec zapojuje. Děkujeme všem ochotným dětem a dospělým i všem dárcům této charitativní akce.

Naďa Šváčková

Hornotěšičtí kolednícibyli pozváni na Tříkrálový koncert do Brna

Už od prvních dnů nového roku chodí dobrovolníci Tříkrálové sbírky. Jsou vesměs čtyřčlenné, bývají to děti školou povinné a dospělá osoba jako doprovod. Je to Kašpar, Melichar a Baltazar.

V naší obci, Horní Těšice, chodili dům od domu již tuto sobotu a byla to Elenka, Mařenka a Štěpán. Nebylo snad žádného obydlí, kde by jim neotevřeli a do připravené, zabezpečené, logem charity a číslem označené pokladničky přispěli na zlepšení života potřebným.

Je tady chalupa, kde majitelé tady jezdí občas a s paní Oravovou jsou domluveni, že můžou Tříkrálové přeskočit branku a napsat na dveře symbol K+M+B. Jinak bez svolení by si to nikdo nedovolil.

Tři králové zazpívali koledu: My tři králové, poděkovali za přispění do kasičky, popřáli štěstí, zdraví v novém roce a za finanční částku dostala dotyčná osoba kapesní kalendář a cukr do kávy nebo čaje s logem zmíněné sbírky.

Letos se skupince chodilo dobře - nefoukalo, nepršelo nebylo hladko, suché cesty a tak si vše pochvalovali.

A všichni, kdo chodili, tak dnes, v neděli, byli pozváni na Tříkrálový koncert do Brna jako poděkování za tento dobrý skutek.

Jak byli Těšičáci štědří se dozvíme později. Ale každý rok se vybere o něco více, než předešlý rok.

Za jakoukoliv částku do pokladničky Charity Hranice děkujeme.

Milena Rušarová

