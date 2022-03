Dlouhé bílé šaty jsou pro holešovský zámek u příležitosti tanečních plesů studentů druhých ročníků symbolické. Ve všech městem tomu tak není, ale v Holešově se tato tradice dodržuje už léta. Taneční plesy jsou proto nádhernou přehlídkou nejen toho, co se děti naučily, ale také překrásných dámských rób. Studenti nastoupí do Velkého sálu v úvodní koloně, slečny předají mladíkům stužky se vzkazem a mladíci slečnám květinu, zatančí polku, valčík a waltz a poté vyzvou k tanci rodiče. Nasleduje série tanců, ve které dívky tančí s tatínky a poté série tanců chlapců tančících s maminkami. Tradičně patří k těmto plesům také ukázka profesionálních tanečníků, a to ve dvou vstupech.