Bratislava, dnešní metropole a také největší město Slovenska leží na obou březích druhé největší evropské řeky Dunaje na západě Slovenska. Fotoreportáž z výletování po Bratislavě nám poslala naše pravidelná přispěvatelka Hana Dostálová z Hranic. Velmi děkujeme.

Most SNP. | Foto: Hana Dostálová

Za našich mladých let jezdil do Bratislavy přímý vlak už z Nového Bohumína (jedna republika) – a pokračoval až do Maďarska. Ráda jsem proto do Blavy o volných sobotách jezdila.