Úžasný kousek bezzásahového území spojený s tzv. Malou lagunou v těsné blízkosti města. Oblast této Přírodní památky s Mokřadem není odpovídajícím způsobem označena informačními tabulkami o ochraně tohoto území a mnohým návštěvníkům chovajících se bezohledně k této lokalitě je téměř nemožné vysvětlit proč je nutno mít své psí miláčky na vodítku, proč nevstupovat do míst mimo část určenou k pozorování poměrně bohaté fauny. Druhová rozmanitost je tady na docela vysoké úrovni a podporou uvedeného území by nepochybně město Přerov získalo na popularitě.

mokřady v Přerově | Foto: Adin Vyhlídka

Příroda sama nám tady dává najevo ten nejvhodnější postup k zachování této lokality pro příští generace. Zabydlelo se zde několik chráněných druhů zvěře, ptactva, obojživelníků i bezobratlých. Rostlinstvo a hmyz bych nechal posoudit odborníky. Jen pro informaci uvedu, na Malé laguně žije už přibližně 15 let bobr evropský, celoevropsky chráněná vydra říční, ledňáček a během roku se zde objevuje a hnízdí až 40 ptačích druhů. Poprvé zde vyvedl své mladé v počtu 10 ks morčák velký, původně severský druh. Bylo by vhodné spojit pod společnou ochranou Přírodní památku se sousední Malou lagunou a provést dokonalejší způsob označení s důvodem ochrany. Celá tato oblast byla v minulosti vyjmuta z honitby a proto není vhodné ponechat ji v užívání jiné zájmové skupině lovců. Pro tuto mimořádnou přírodní lokalitu je to nepochybně kontraproduktivní.