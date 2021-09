K vidění v Galerii Severní křídlo zámku v Hranicích na Pernštejnském náměstí 1 jsou litografie, malovaný banner a polštář s peřinou až do 7. listopadu.

Do světa fantazie, klidu, úsměvů a barev můžete vstoupit na výstavě dvou žen – výtvarnice Emmy Srncové a její dcery, herečky a malířky Barbory Srncové.

Cesta ke štěstí. To je výstava dvou žen - výtvarnice Emmy Srncové a herečky a malířky Barbory Srncové. Snímky z vernisáže, které se uskutečnila ve čtvrtek 16. září v Galerii Severní křídlo zámku v Hranicích, nám poslal hranický fotograf Jirka Necid. Děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.