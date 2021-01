Celkem se přihlásilo 149 jednotek a sborů. Dne 18. září zasedla odborná porota, která vybrala do finále 25 zásahových jednotek a 25 sborů, které byly rozděleny do pěti oblastí napříč celou republikou. Po vyhlášení finalistů, bylo spuštěno hlasování pro veřejnost, která rozhodla o konečném pořadí vítězů.

Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves, který loni oslavil 130 let od založení, přihlásila do ankety vedoucí mládeže Pavlína Procházková. Mladé hasiče obnovili v roce 2013. Současně navštěvuje hasič 35 dětí ve věku od 5 do 17 let. Jako soutěžní téma bylo soustředění mladých hasičů v Novém Hrozenkově.

Do Nového Hrozenkova děti s doprovodem zavítaly letos po třetí. Zázemí jim poskytuje družební sbor Nový Hrozenkov a myslivecký spolek. Kolem myslivecké chaty po celý týden stanují. Program je plný turistiky, koupaní v přírodním Balatonu, ale i trénování požárního útoku, zdravovědy, topografických značek a dalších.

Díky hlasům veřejnosti se SDH Stará Ves umístila v oblasti Sever Moravy na 1. místě s 945 hlasy. Jako ocenění dostali finanční dar v hodnotě 80 000 Kč, Radiostanici Hytera a skleněnou hasičskou přilbu. Na 2. místě se umístil SDH Morkovice (Zlínský kraj) s 886 hlasy, 3. místo obsadilo SDH Dolní Životice (Moravskoslezský kraj) s 875 hlasy. Celou akcí provázel Petr Rychlý, patron ankety.

Děkujeme všem sponzorům a hlasujícím za jejich podporu a hlas pro náš sbor.

Pavlína Procházková,

vedoucí MH SDH Stará Ves