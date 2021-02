Vyhlášení ankety a ocenění je poděkováním za aktivní přístup hasičů, jejich profesionalitu při zásahu a preventivní a výchovnou činnost.

Do soutěže se přihlásilo celkem149 jednotek a sborů. „V září zasedla odborná porota, která vybrala do finále 25 zásahových jednotek a 25 sborů, které byly rozděleny do pěti oblastí napříč celou republikou. Po vyhlášení finalistů, bylo spuštěno hlasování pro veřejnost, která rozhodla o konečném pořadí vítězů,“ popsala průběh soutěže vedoucí mládeže SDH Stará Ves Pavlína Procházková.

Ve své kategorii nakonec obsadili dobráci ze Staré Vsi parádní první místo.

Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves, který před dvěma lety oslavil 130 let od založení, přihlásila do ankety vedoucí mládeže Pavlína Procházková. Mladé hasiče obnovili v roce 2013. Současně navštěvuje hasič pětatřicet dětí ve věku od 5 do 17 let.

Radost z prvního místa byla veliká. „Díky hlasům veřejnosti se naše SDH Stará Ves umístila v oblasti Sever Moravy na 1. místě s 945 hlasy. Jako ocenění jsme dostali finanční dar v hodnotě 80 tisíc korun, Radiostanici Hytera a skleněnou hasičskou přilbu,“ prozradila vedoucí mládeže Pavlína Procházková.

„Děkujeme všem sponzorům a hlasujícím za jejich podporu a hlas pro náš sbor,“ doplnila Pavlína Procházková.

A na co se můžete v sobotu 13. února na ČT 2 od 14.50 hodin těšit?

Kromě skutečných příběhů ze zásahů jednotek sborů dobrovolných hasičů i příběhů ze života hasičských sborů se můžete těšit na jeden z mála hudebních vystoupení loňského roku, v jehož průběhu vystoupí patronka Ankety Ilona Csákova společně s Bárou Basikovou, Monikou Absolonovou, 4Tenory a skupinou Kamelot. Slavnostní vyhlášení moderoval Petr Rychlý.

10. ročník Ankety Dobrovolní hasiči roku

Vyhlášení ankety a udělené ocenění dobrovolným hasičům je důstojným poděkováním za jejich obětavý aktivní přístup, profesionalitu při zásahu a preventivní a výchovnou činnost. „Velmi si vážíme nasazení hasičů obzvlášť v této mimořádné době. Často jsou to právě dobrovolní hasiči, kteří jsou v první linii v boji proti koronaviru a pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba. Jsme hrdí na to, že stojíme jako partner Ankety už 10 let po jejich boku a jsme velmi rádi, že můžeme tímto způsobem ocenit jejich obětavou práci,“ řekl Pavel Káčer, zástupce generálního partnera ankety, společnosti GasNet.