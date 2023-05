Již V. ročník akce Střední Haná na kole, který pořádá mikroregion Střední Haná, se uskutečnil v sobotu 20. května.

V. ročník akce Střední Haná na kole. | Foto: Se souhlasem Ladislava Bařiny

Celkem 688 cyklistů vyrazilo z různých obcí mikroregionu a dorazili do areálu TJ Haná Měrovice nad Hanou, kde proběhlo závěrečné vyhodnocení včetně doprovodného programu.

V krásném areálu si mohli návštěvníci vyzkoušet jízdu na „divnokolech“, lukostřelbu na cíl, nebo se vyfotit ve fotokoutku.

Tip na výlet do Moravského krasu. Zavítejte na lodičku po ponorné řece

Odpolednem provázel tradičně výborný Lukáš Kobza z Radia Haná.

V hlavním doprovodném programu se představili siláci z Moravia Power Clubu, Adam Pekař se svou exibicí BMX a mistr světa v biketrialu Matěj Popelka s Lukášem Smitalem

Zámecký park v Čechách pod Kosířem byl inspirací pro park v Průhonicích

Ze všech účastníků projelo všemi obcemi mikroregionu 169 cyklistů a do Měrovic jich dojelo něco kolem 500. Nejstaršímu muži bylo 83 let, nejstarší cyklistka měla 85 let a nejmladší účastník měl 1,5 roku.

Ladislav Bařina,

starosta Měrovic nad Hanou

TIP NA VÝLET: Pozvánka do květinového ráje na Opavsku nejen pro botaniky