Všichni připraveni dle plánu a rozpisu – batůžek, pití, polínka, špekáček, chleba, hůlky na opékání, a to nejdůležitější úsměv a dobrá nálada.

Kytara nesměla chybět, jelikož táborák bez kytary, to není to pravé ořechové.

Cesta na vytyčené místo uběhla rychle, protože jsme si zpívali, povídali a soutěžili.

Tak a jsme tady. Prvním velkým úkolem bylo nasbírat suché klestí na podpalku. Do práce se zapojili naprosto všichni, a to s velkým nadšením.

„Klacíky musí být suché, bez listí, aby to nedoutnalo :-).“

Připravili jsme společně táborový oheň a tři, dva, jedna…. Červená se line záře…. se ozývalo lesíkem, děti zpívaly a zpívaly a oheň hořel čím dál víc.

Den dětí v MŠ Bělotín.Zdroj: Alena Paulovičová

Jdeme na to, špekáčky nakrojit, napíchnout na hůlky a už se to smaží, jé toto voní… :-)

Zvládli to naprosto všichni i ti, kteří se zpočátku obávali, ale palec nahoru, jsou to borci :-)

To byla dobrota! Svojí přítomností nás mile překvapil i pan starosta Eduard Kavala, pobavil se s dětmi a byl rád, že tak příjemné zákoutí se stále využívá k účelům posezení, opékání a zábavy.

Dojedlo se a co teď? No přece uklízet a dát vše do původního stavu. Pilní jako včeličky.

Na závěr jsme si zazpívali několik táborových písní, uhasili oheň a vydali se na cestu zpátky do školičky.

Děti po cestě stavěly mohyly na důkaz, že jsme tam strávili hezké dopoledne.

Bylo krásně, spousta legrace i práce, ale máme opět nezapomenutelné zážitky, a to je to nejdůležitější.

Tak brzy opět ahoooj! :-)

Alena Paulovičová, MŠ Bělotín