Děti z Dětského domova v Lipníku nad Bečvou se v sobotu 4. října přenesly do pohádky. Na tuto akci jsme dostali, jako každý rok, pozvání od Spolku žen Rouské, se kterým nás pojí přátelské vztahy. Tentokrát se zábavné odpoledne s názvem Kdo si hraje, nezlobí, neslo v duchu pohádky Z pekla štěstí.

Děti si zařádily v maskách princezen a princů | Foto: DD Lipník nad Bečvou

Již během letních prázdnin nastaly velké přípravy, zejména s opatřením kostýmů do soutěže o nejkrásnější masku prince, princezny a čerta. A že to nebylo jen tak! Zejména děvčata se vyžívala v opatření princeznovských šatů, korunek, šperků a střevíčků. Z pekla štěstí bylo to, že máme na domově šikovnou kadeřnici, která si celé dopoledne před akcí dala práci s vytvořením slušivých účesů našich princezen. Hoši v roli princů přes sebe přehodili pláště a smáli se tomu, že si na sebe mají navléct bílé podkolenky.