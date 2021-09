Počasí přálo, dětem se akce hodně líbila, dospěláci se opět sešli po dlouhé době a dobrá nálada byla až dlouho do noci.

Dětí bylo jako smetí a těch masek co přišlo. Třeba Šrek, čarodějnice, princezna, kostlivec, beruška, kovboj, tanečnice a mnoho jiných.

Plnou, orazítkovanou kartičku pak odevzdaly v areálu Na výletišti Pod lucernou Hříbečkovi a to si vyměnily za bohaté občerstvení, které připravily členky kulturní komise a jejich kamarádky.

Byla to třeba propiska, pexeso nebo přívěsek na klíč a různé vystřihovánky.

Červená Karkulka, Sněhurka, čarodějnice, čert, vodník a princezna, měly své stanoviště, kde děti plnily úkoly, za které pak dostávaly do svých kartiček razítko a nějakou odměnu.

Děti už sice nastoupily do školy, ale v Horních Těšicích si v pátek 3. září užily Pohádkové ukončení prázdnin. A opravdu bylo pohádkové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.