Děti se se školkou rozloučily na výletišti v Zámrskách

Během života má člověk dny,na které vzpomíná a na které nejde zapomenout. Ty první si sám nepamatuje, začíná to narozením a pokračuje křtem a vítáním každého občánka mezi spoluobčany obce. Od rodičů se dozvídáme o prvním slůvku a po něm o prvním krůčku. Přichází čas na nepotřebnou plenku a první odchod od maminky do mateřské školky. Někdy je to smutné, ale nutné osamocení a navyknuti na kolektivní školní život. Tyto roky jsou hezké a pomocí hry a báječného kolektivu si děti zvykají na organizovaný způsob života.

Rozloučení se školkou | Foto: František Pavlík