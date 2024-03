Děti Hanáckého Prosénku vyhnaly Smrtku a přinesly do vesnice jaro

„Smrťáka nesem, s velikým nosem, co s ním uděláme? Do vody ho dáme, nad ním zazpíváme hala, hali, hou." Tato i další písně se o Smrtné neděli nesly celými Prosenicemi. Děti Hanáckého Prosénku se oblékly do krojů a v průvodu v čele s harmonikou prošly vesnicí.

Děti Hanáckého Prosénku vyhnaly Smrtku a přinesly do vesnice jaro. | Foto: Klára Skopalová, se souhlasem

Sluníčko nám svítilo, děti s úsměvem na rtech zpívaly hanácké písně a všem přihlížejícím zatančily na písně, které se ke Smrtce neboli Zimě vážou. Přidala se spousta místních i přespolních, protože tato krojovaná předvelikonoční akce má u nás na vsi dlouholetou tradici. Na mostě přes Strhanec pak byla smrtka obřadně vysvlečena, zapálena a vhozena do vody. Za ní děti házely vyfouklá vajíčka a tak se letos nadobro rozloučily se zimou. Zpět do vesnice poté chlapci přinesli jaro v podobě Májíčku za zpěvu písně „Neseme, neseme Májíček. Oťal ho, oťal ho Janíček. Pěkně zelené, kvítím zdobené náš stromeček." A že jaro opravdu přišlo bylo poznat ve vzduchu. Akce se vydařila a my už se těšíme na Květnou neděli, kdy budeme obcházet vesnici s Jedličkou, což je další hezká krojovaná akce, která má na Hané tradici. A také na Velký pátek, to až odletí zvony do Říma, budou děti chodit po vesnici s řehtačkami a klepači. Období před Velikonoci v sobě totiž skrývá spoustu hezkých tradic, které se právě v Hanáckém Prosénku snažíme obnovit a dodržovat. Přejeme Vám krásné jaro a hezké Velikonoční svátky!