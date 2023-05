Dance Evolution roztančila přerovskou Sportovní halu. Domácí zabodovali

Všudypřítomná chytlavá, rytmická hudba, nápadité choreografie a především rekordní počet skvělých tanečnic a tanečníků v originálních kostýmech. To vše charakterizovalo nepostupový taneční maratón s názvem Dance Evolution, který v sobotu 20. května do slova a do písmene obsadil Sportovní halu SK Start Přerov.

Dance Evolution 2023 v Přerově. | Foto: Se souhlasem Dagmar Mlčákové

Letošní ročník akce, pořádané Střediskem volného času Atlas a Bios, Přerov za finanční podpory Statutárního města Přerova a řady firem byl opět výjimečný hned v několika směrech. Prvenství mu zajistila rekordní účast více než tisíc dvě stě samotných účinkujících a rovněž asi 1000 nadšených diváků z Čech i z Moravy, kteří měli možnost ze zaplněných tribun během celého dne zhlédnout celkem 94 choreografií. Akci uváděl skvělý moderátor Jan Leitkep. V úvodu se představily taneční formace Mažoretky, Disco Dance, Disco show, Orientální tance, Parketové kompozice, Show dance a Street dance. Všechny choreografie byly oceněny diplomem, drobnými cenami a sladkostmi, ti nejlepší si domů odvezli medaile. Domácí týmy TŠ Atlas a Alfabeta Přerov se rozhodně ve velké konkurenci neztratily. Mohou se pyšnit řadou zlatých, stříbrných i bronzových medailí. Tato a další hodnocení jsou povzbuzením nám, pořadatelům, že jsme přes nesmírnou organizační náročnost soutěže založili v Přerově tradici, která rozhodně není vystavěna na pouhém srovnávání tanečních výkonů. Dance Evolution představuje pro mladé tanečníky především silnou motivaci a prohloubení jejich zájmu o pravidelnou volnočasovou činnost. A už se zase těšíme na další ročník zase v květnu! Dagmar Mlčáková,

za SVČ Atlas a Bios, Přerov

