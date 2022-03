Podle informací starosty městyse Romana Zbožínka, byla v polovině února 2022 zahájena výměna 282 světelných míst a přechod od sodíkových výbojek k nízkoenergetickým LED světelným lampám.

Obyvatelé Brodku a Lukové se zapojili do sbírky na pomoc Ukrajině

Úspora elektrické energie po dokončení montáží by se měla pohybovat okolo 70 procent.

Tato obměna je podpořena dotací Ministerstva průmyslu a obchodu částkou 2 miliony. Celkové náklady na tento projekt VO Brodek u Přerova - EFEKT 2021 jsou 5 milionů.

Náklady za demontáž a montáž svítidel by se měly do 5 let vrátit. Firma provádějící výměnu svítidel také ekologicky znehodnotí stará svítidla.

Jan Teimer

S masopusty na Přerovsku se doslova roztrhl pytel. Podívejte se