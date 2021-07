Už tento pátek bude v Zámecké zahradě následovat divadelní představení pro děti s názvem Pohádky pana Pohádky.

Vtipné zpracování známých pohádek O Budulínkovi a O Červené Karkulce zkušeného autora Jiřího Středy. Rozuzlení děje napomáhají také děti, které se aktivně zapojují do příběhu.

Účinkují profesionální herci Tereza Slánská, Lucie Lichnerová a Kamil Koula.

Ve středu 14. července se představí uznávaný jihoafrický bluesman Gerald Clark. Kytaristu doprovodí Matěj Černý na basovou kytaru a Marek Antoňů na bicí.

V pátek 16. července zahraje oblíbený Olomoucký Dixieland Jazz Band.

Olomoucký Dixieland Jazz Band je kapela orientující se na dixielandový repertoár reprezentovaný skupinami Louise Armstronga, Greame Bella nebo Tharka Murphyho, ale i malých souborů meziválečného období ve světě i u nás.

Zámeckou zahradou se tak ponesou zvuky trubky, klarinetu, trombonu, banja a tuby. To vše doplní ženský vokál i mužné hlasy členů kapelu.

Středa 21. července bude patřit hranické kapelní stálici Gentlemen´s club.

Kapela vznikla v roce 2003 a hraje převážně hudební styl ska, ale nebojí se žánrových přesahů do stylů jako reggae, soul a rock.

Koncert kapely FiHa, v rámci Hranického kulturního léta, se uskuteční v pátek 23. července.

Pop-rocková ostravská FIHA není na naší scéně žádným nováčkem. Za 12 let aktivní kariéry má za sebou účinkování na největších českých festivalech (mj. Colours of Ostrava, Rock for People…), televizní účinkování v soutěži Česko-Slovensko má talent a dlouhotrvající spolupráci s legendou, panem Václavem Neckářem.

Energické vystupování a chytlavé písničky nenechají nikoho chladným a kapela roztančí i ty nejzatvrzelejší netanečníky.

Všechna vystoupení se konají od 18 hodin v Zámecké zahradě a jsou zcela zdarma.