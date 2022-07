Začalo pršet jako z konve a účastníci sportovní střelby před vodní nadílkou utíkají a schovávají se do útrob budovy kojetínské střelnice, která je postavena v aktivní záplavové zóně řeky Moravy. Do pozdních nočních hodin déšť neustává, ba naopak. A tak za doprovodu vydatného deště se přítomní raději rozjíždějí do svých domovů.