Posledním příkladem byly společné domácí tréninky mladých fotbalistů 1. FC Viktorie Přerov či SK Hranice. Třeba v Přerově se každý Zdroj: Deníkvšední den přes aplikaci Zoom sešlo asi 40 dětí. Ty pod trenérským vedením a dohledem v domácích podmínkách 45 minut intenzivně makaly dle připravených cviků.

„Bylo to vyloženě na dobrovolné bázi. Každý si může vybrat svůj den, kdy mu to vyhovuje. Měli jsme dobrou zpětnou vazbu. Máme více trenérů on-line, já předcvičuji a další trenéři kontrolují, jestli opravdu děti cvičí,“ popisoval trenér mládeže 1. FC Viktorie Přerov Michal Zimčík.

„Na tuto myšlenku nás přivedl okresní Grassroot trenér mládeže Jan Kroča. Vím, že takto cvičili i v Hranicích. Je to skvělé,“ pochvaloval si Zimčík.

Plnohodnotnou přípravu ale samozřejmě individuální plány či on-line trénink nenahradí. Viktoriáni se tak, jakmile to bylo možné, vrátili k trénování venku. „Hlavně malé děti jsou hodně závislé na rodičích. Ti toho času moc nemají skrz školu, svoji práci a podobně. Tady musíme hodně napravovat,“ uznal Michal Zimčík.

Derby přes web? Proč ne

Fotbalisté na Přerovsku se na jaře zapojili také do zajímavého on-line derby. Na tradiční divizní souboj Viktorky s Kozlovicemi totiž dojít nemohlo, tak se oba týmy utkaly alespoň prostřednictvím Televize Přerov. T

a divákům představila výkony několika hráčů v internetové výzvě Stay at Home Challenge. Nožičky s toaletním papírem šly dle hlasování veřejnosti lépe Přerovu, který tak zvítězil a za každý hlas navíc daroval finanční příspěvek na dobrou věc.

Fitness ve viruálním světě

Cvičení on-line bylo v módě hlavně na jaře. Fitness trenérka Petra Valentová v Přerově obvykle pořádá „hardcore tréninky“, své služby tak alespoň nabízela zdarma přes živé vysílání na sociální síti Instagram.

„Věděla jsem, že to hodně lidí ocení, mé klientky obzvlášť, protože ví, jaký jsem blázen,“ usmívala se mimochodem přítelkyně hokejisty Zlína Martina Novotného. „Toho lanařím pořád, ať jde se mnou cvičit. Ale on nechce. Takže to většinou vypadá tak, že odcvičím já a on jde až po mně,“ práskla Valentová.

Tak trošku jinak své služby během jara za symbolický poplatek nabízel také přerovský Fitness AVE. Jeho lektoři zveřejňovali na uzavřené skupině na Facebooku exkluzivní videa.

„Jednoduše všechno, co se dá dělat a člověk k tomu nepotřebuje skoro nic. Střídáme se já, majitel fitka Jindra (Šejba mladší, pozn. red.) s jednou mojí svěřenkyní,“ upřesnila trenérka Lenka Červená-Bořutová s tím, že videa se dají přehrát i zpětně. Během podzimní vlny tak už byla přístupná všem, navíc bez poplatku.