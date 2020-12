„Vládní nařízení zasáhla nejdříve soubor opery a operety, protože byl vydán zákaz zpěvu, program tedy tvořily jen činoherní inscenace bez zpěvu. Pak se ale zavřelo všechno“, rekapituluje herečka.

Zdroj: DeníkAby nepřišla o kontakt s divákem zapojila se Jana do různých online aktivit MDO.

„To pro nás bylo dost složité, není to samozřejmě náš obor, ale všichni děláme co můžeme, a i když to není dokonalé, všechny soubory se snaží něco vytvářet. Opera a opereta přispívá vánočními koledami, balet si vzal na starosti adventní kalendář či videa ze zákulisí baletu a činohra mimo jiné spolupracuje s Českým rozhlasem Olomouc nebo vysílá Talkshow z foyer s lidmi nejen z divadelních oborů, kterou moderuji já“, jmenuje Jana Posníková.

Večery, uvolněné zrušenými představeními chtěla Jana vyplnit taktéž něčím smysluplným.

„Řekla jsem si, Jano, konej nějaký to dobro! Proto mě zaujala olomoucká charita, která hledala někoho, kdo by pomohl s provozem nočního centra. To v období od prosince do února přijímá lidi bez domova, aby mohli přespat a nezmrzli. A protože jsem věděla, že večer hrát zatím určitě nebudeme, rozhodla jsem se pomoct, “ vysvětluje Jana Posníková.

V první koronavirové vlně Jana s kolegy z divadla pomáhala seniorům s nákupy, zajišťováním roušek a podobně. Tentokrát přišla nabídka tato.

„Nejprve jsem musela projít vstupní školením v prostorách charity, kde jsem se seznámila s pravidly provozu a základními zásahy zdravotnického charakteru pro případ nevolností, záchvatů a podobně. Je to nepochybně zkušenost, za kterou jsem ráda, ale neuvěřitelně se těším na návrat před diváky. Kontakt s publikem mi chybí ze všeho nejvíc a těším se na každé představení, které budeme smět odehrát“, uzavírá Jana Posníková.