Vánoce, silvestr, Nový rok. Svátky na přelomu roku vybízejí k pobytům na horách a zimním radovánkám v lyžařských střediscích. Zdroj: DeníkNejvětší zájem bývá o francouzská a italská letoviska. Covid-19 a s ním spojená přísná opatření ale situaci mění.

„O lyže teď moc zájem není. Začátkem prosince bývala nejlepší místa u sjezdovek vyprodaná, letos nikoliv,“ potvrdila Andrea Řezníčková, mluvčí cestovní agentury Invia.

Největší online prodejce zájezdů a pobytů v zemi očekává, že veřejnost bude kupovat lyžařské zájezdy na poslední chvíli až během sezony. Takzvané last minute lyžovačky by se tak minimálně pro tuto sezonu staly novým trendem. A ne jediným. Přestože covid mnohé připravil o stálý příjem, paradoxně vzrostla průměrná částka vynaložená na dovolenou. Lidí, kteří chtějí cestovat, je výrazně méně, zato více si dopřávají.

„Novým trendem je letecký zájezd na osm dní zahrnující ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu s all inclusive,“ všimla si Řezníčková.

Olomoucká cestovní kancelář Bohemian Fantasy láká na poznávací zájezdy v příštím roce už od 440 korun. Její klienti teď spíše přesouvají zaplacené dobrodružství a vyčkávají, co se bude dít. Většina raději dává přednost dovolené v tuzemsku.

Kam na Silvestra?

„Zahraničí zatím neláká. Už máme klienty na českých horách. Nabídneme i poznávací zájezdy po ČR, to je jistota,“ řekla za prodejce Kristýna Lukášová. Oblíbenou silvestrovskou destinací nejen Olomoučanů jsou Spojené arabské emiráty. Podle Lukášové se zákazníci nemusejí bát, že by v případě potíží přišli o své peníze.

„Buď vyjednáme pozdější termín pobytu, nebo se domluvíme na jiné kompenzaci, aby to vyhovovalo všem stranám,“ ujistila.

Velký nárůst prodeje u tuzemských pobytů na horách hlásí rovněž ČEDOK.

„Žádané termíny dovolených jsou od předvánočních víkendů až po jarní prázdniny, vánoční a silvestrovské pobyty nevyjímaje,“ reagovala mluvčí Eva Němečková. V případě zahraničí je v kurzu Rakousko a Slovensko. Pokud situace dovolí, mnozí vyrazí na tamní hory o zimních a jarních prázdninách.

Předěláváme termíny, hledáme alternativy

Cestovní kancelář Victoria, která má v Olomouckém kraji dvě pobočky, vydává katalog se zimní nabídkou už v červenci. Na lyže mohou její klienti vyjíždět od prosince do dubna. Respektive mohli by, kdyby ve světě neřádila pandemie nového typu koronaviru.

„Prosincové zájezdy jsou pro letošek pasé. Naší hlavní náplní je teď předělávání termínů a hledání alternativ,“ prozradila za cestovku Klára Klobásková. Na léto zástupci Victorie evidují zájem hlavně o Středozemní moře, především okolí Jadranu.

Koronavirus výrazně ovlivnil turismus už během tohoto roku. Například cestovní kancelář Bon Ton s pobočkami v Přerově a Hranicích odbavila na dovolenou pouhých 30 procent klientů. Zbylí nešťastníci obdrželi voucher, případně dovolenou přesunuli či úplně zrušili. I proto je aktuální poptávka po letní dovolené značně nižší.

„Češi milují cestování a nechtějí o něj přijít. Budou ale vyčkávat do února, do března,“ tuší Petr Kraus, jednatel společnosti Bon Ton.

Minimální zájem o lyžovačky i letní dovolené neminul ani jesenickou MONDI-tour. Lidé se mimo jiné bojí platit předem.

„V předchozích letech nakupovali zájezdy na takzvané first minute ve velkém už od října. To letos bohužel nehrozí,“ okomentovala situaci jednatelka společnosti Zdeňka Krpelíková. Finanční ztráty přinutily vedení MONDI-tour propouštět zaměstnance. Krpelíková přesto věří, že všechno zlé je k něčemu dobré. V případě koronaviru se to prý ukáže až v dalších letech. „V tuto chvíli můžeme klientům slíbit jen lepší podmínky při koupi nových zájezdů, než jaké byly doposud běžné,“ uzavřela. (ber)