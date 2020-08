RegioJetu se podařilo najít s přímými vlaky z Česka do Chorvatska místo na trhu. Podle dnes zveřejněných statistik prodal už přes 50 tisíc jízdenek, část spojů je kompletně vyprodaných.

Podle mluvčího firmy Aleše Ondrůje využilo vlaky zatím zhruba dvacet tisíc. „Přibližně polovina cestujících pak využívá v Rijece návazné autobusy, které rozvážejí cestující do třicítky nejpopulárnějších dovolenkových destinací na jadranském pobřeží – od Makarské až po Istrii,“ řekl Ondrůj.

RegioJet podpořil prodej jízdenek zavedením speciálních balíčků na dvě noci s polopenzí za cenu 2 990 Kč včetně dopravy a všech služeb. Denně dopravce zaznamenává prodej 600 – 1000 nových jízdenek.

Vysoká obsazenost

„Většina cestujících si kupuje jízdenky z a do stanic na území České republiky, přibližně 10 % jízdenek se prodá z a do Bratislavy,“ dodal Ondrůj. „S ohledem na vysokou vyprodanost a obsazenost spojů je aktuálně celý projekt vlaků do Chorvatska v zisku a RegioJet začíná připravovat provoz těchto vlaků již na příští sezónu, kdy chystá další novinky,“ dodal Ondrůj.

RegioJet letos bude jezdit do Rijeky denně do konce prázdnin, do 26. září pak třikrát týdně.

RegioJet startem vlaků získal extrémní mediální pozornost po celém světě, o novém spojení informovaly například i New York Times.