Podle vyjádření Justina Reida, ředitele mediální sekce TripAdvisoru pro CNN, byl žebříček top destinací pro rok 2022 sestaven na základě hodnocení turistů, kteří daná místa navštívili v uplynulém roce. „Náš žebříček a ocenění Travelers' Choice Awards jsou založeny na recenzích toho, co lze ve městě dělat či jaké ubytovací kapacity se v něm nachází. Pokud je nějaké město v našem žebříčku označeno jako nejlepší, znamená to, že turisté mu udělili skvělá hodnocení napříč všemi sektory," vysvětlil Reid.

Ve zkratce to znamená, že cestovatelé si v daném městě pochvalovali absolutně všechno - od dopravy přes stravování až po památky. A třeba město, kde sice dobře hodnotili ubytovací kapacity, ale podle lidí má nedostačující nabídku restaurací, tak v top desítce není.

Portál TripAdvisor, který využívají turisté z celého světa ke hledání informací o cílových destinacích, nebo ke sdělování dojmů, není jediným turistickým webem, který se rozhodl lidem nabídnout seznam těch nejlepších míst, kam v roce 2022 vyrazit. Podobný žebříček sestavilo i australské vydavatelství cestovních průvodců Lonely Planet. To ovšem nepostupovalo tak, že by vybralo města, která si turisté nejvíce pochvalovali v uplynulých měsících, ale naopak zvolilo města, která sice mají návštěvníkům co nabídnout, ovšem zatím jimi nejsou až tak objevená. „Náš seznam, sestavený odborníky, nabízí místa pro zážitky, na které nikdy nezapomenete," slibují webové stránky Lonely Planet.

Seznam vydavatelství sestavilo díky oslovení více než dvou stovek odborníků z oblasti cestovního ruchu či zkušených cestovatelů.

Top destinace pro rok 2022 podle portálu TripAdvisor

(zvoleny na základě hodnocení turistů)

1. Dubaj, Spojené arabské emiráty

Žebříčku portálu TripAdvisor vévodí arabská Dubaj. „Dubaj je ultramoderní město, které má vše, co si jen přát: zlatavé pláže, restaurace světové třídy a přenádherné hotely. Dubaj byla vždy populárním místem, a v hodnocení cestovatelů na TripAdvisoru v posledních letech stále více stoupala. A pro rok 2022 si konečně nasazuje korunu jako nejlepší a nejpopulárnější turistická destinace světa," zhodnotil Justin Reid z TripAdvisoru.

Jak již Deník informoval, Dubaj v posledních letech turistům nabízí stále více a více atrakcí zapsaných do Guinessovy knihy rekordů. V loňském roce byl například ve městě otevřen nejhlubší bazén světa či největší ruské kolo světa.

2. Londýn, Velká Británie

Mezi desítkou top míst pro rok 2022 podle TripAdvisoru většinu pozic zabrala evropská města, která si u turistů z celého světa získala vynikající hodnocení. Z Evropy nejvíce zazářila metropole, která se ovšem nenachází přímo na Starém kontinentu, ale je od něj oddělená Lamanšským průlivem. Londýn. „Energie, kterou touto město pulzuje, znamená, že je v něm každý den jiný," shrnuje web TripAdvisor.

Turisté podle portálu na městě nejvíce oceňují právě rozmanitost. Ta se projevuje například v gastronomii, kdy lze v londýnském centru najít nejen restaurace ověnčené michelinskými hvězdami, ale i skvělé malé podniky nabízející národní kuchyně různých zemí.

3. Cancún, Mexiko

Lázeňské město Cancún na jihovýchodě Mexika je městem s největším počtem hotelových pokojů v zemi. Podle hodnocení uživatelů portálu TripAdvisor se u něj snoubila kvantita s kvalitou. „Slunečná destinace toho nabízí mnohem víc, než slibuje její reputace jako party města. Množství resortů, jako stvořených pro rodiny, uspokojí všechny, kdo chtějí zažít místní tropické klima. Nedaleko se nachází významné ruiny mayských staveb, třeba naleziště El Rey," uvádí web TripAdvisor.

4. Bali, Indonésie

Mnozí lidé na toto místo míří, aby našli klid, ponořeni do cvičení jógy a wellness rituálů. Za Asií kraluje žebříčku portálu TripAdvisor indonézský ostrov Bali. Důvod, proč turisté tento ostrov tak milují, je ovšem zejména jeho přenádherná poloha a příroda. „Na Bali nasajete Slunce při protahování se na pláži z nejčistčího bílého písku, nebo se seznámíte s tropickými tvory, kteří vás budou provázet při potápění se k vraku válečné lodě z druhé světové války," slibuje turistický portál TripAdvisor na základě dosavadních zkušeností turistů, kteří ostrov navštívili.

Mezi top zážitky na Bali patří rovněž návštěva místních chrámů či setkání s trochu zlomyslnými opicemi.

5. Kréta, Řecko

Psiloritis nebo též Idi. Tak se nazývá hora, v níž se podle řecké mytologie zrodil nejvyšší bůh Zeus. Turisté ji najdou na největším řeckém ostrově Kréta, který je podle žebříčku společnosti TripAdvisor jedním ze dvou ostrovů, které se dostaly mezi top turistické destinace pro rok 2022. Páté místo v seznamu řeckému ostrovu zajistily zejména jeho kulturní a historické památky.

6. Řím, Itálie

Všechny cesty vedou do Říma, říká se, a podle seznamu portálu TripAdvisor by do tohoto města měly v roce 2022 vést kroky všech turistů, kteří chtějí navštívit jednu z letošních top turistických destinací. I v případě Říma městu pozici v žebříčku vysloužilo především kulturní a historické bohatství, které se snoubí s vynikající gastronomií. „Hoďte minci do fontány Trevi, porovnejte Koloseum a Pantheon a vychutnejte si perfektní espresso nebo zmrzlinu předtím, než se vydáte na odpolední nákupy na trh Campo de’Fiori či ulici Via Veneto. V Římě si užijete ta nejlepší jídla, jaká za svůj život ochutnáte, od čerstvých těstovin až po šťavnaté smažené artyčoky nebo křehké dušené hovězí," uvádí web TripAdvisor.

7. Cabo San Lucas, Mexiko

Jen jediná země na světě nabízí hned dvě města, které turistické hodnocení za uplynulý rok vystřelilo mezi top destinace pro rok 2022. Onou zemí je Mexiko, a druhým z míst, která se do žebříčku dostala, je město Cabo San Lucas. Místo si v posledních letech oblíbily také hollywoodské celebrity, loni jej navštívili podle webu Villa del Arco třeba George Clooney, Selena Gomezová, Jennifer Anistonová či Justin Timberlake.

Pro slavné osobnosti se město plné hotelových resortů stalo oblíbeným místem pro pořádání rozluček se svobodou, turisté na portálu Trip Advisor jej ovšem mezi top destinace zařadili ještě i díky něčemu dalšímu. Krásné přírodě. „Zdejší pláže jsou velmi rozmanité. Na Playa del Amor lze najít průzračné moře, na Zippers zase bouřlivé vlny, díky čemuž je místo surfařským rájem," shrnuje portál TropAdvisor.

8. Istanbul, Turecko

Některé město okouzlilo díky záběrům z kdysi populární telenovely Tisíc a jedna noc, další si jej všimli třeba ve filmu Inferno. Centrum "evropské" části Turecka, město Istanbul, je každopádně podle hodnocení turistů místem mnoha tváří. A právě díky tomu by si jej lidé měli zapsat na seznam míst k navštívení pro rok 2022. Ve městě se mísí evropské prvky s islámskými, a v jeho ulicích tak lze najít skvělé kavárny, okouzlující mešity, nebo také uličky, kde místní žijí fotbalem.

9. Paříž, Francie

I seriál Emily in Paris, který se nyní řadí mezi nejpopulárnější počiny na Netflixu, přitáhl pozornost lidí z celého světa k francouzské Paříži. Podle hodnocení portálu TripAdvisor si francouzská metropole zaslouží místo v žebříčku top destinací zejména díky svým kavárnám a galeriím. A samozřejmě také nákupním možnostem. „Ten nejlepší zážitek, jaký si lze z Paříže odnést, v sobě kombinuje odpočinek i živelnost - ideální je najít si čas na úžasné jídlo i návštěvu galerie Louvre. A vše zakončit odvážnou show v Moulin Rouge," shrnuje web portálu TripAdvisor.

10. Hurghada, Egypt

Byť v době koronavirové pandemie a ve spojitosti s různými pravidly pro překračování hranic v posledních měsících turistů i v Čechy oblíbené egyptské Hurghadě ubylo, podle portálu TripAdvisor rozhodně stojí za to ji v roce 2022 navštívit. Hurghada uzavírá desítku top destinací pro letošní rok. „Hurghada se v posledním desetiletí až neuvěřitelně rozvinula. A ano, může se zdát, že sem míří všichni turisté. Ovšem hned u jejího pobřeží se nachází světově nejlepší místa pro potápění a šnorchlování," shrnuje web TripAdvisor.

Top destinace pro rok 2022 podle portálu Lonely Planet

(zvoleny experty jako dosud málo turisty objevená místa)

1. Auckland, Nový Zéland

Každoročně se objevuje v seznamech nejlepších měst k životu. Podle vydavatelství Lonely Planet je ovšem ještě i něčím víc - top destinací, kterou stojí za to navštívit v roce 2022. Žebříčku letošních nejlepších měst pro dovolenou vévodí novozélandský Auckland. „Je těžké si představit město, které by bylo požehnáno lepší polohou," konstatuje web Lonely Planet.

Město je obklopeno zemědělskou půdou, mořem, a také sopečným pohořím. „Ať už jde o drsně krásné surfařské pláže na západním pobřeží nebo lesknoucí se záliv Hauraki s nesčetnými ostrovy, voda není od Aucklandu daleko. A necelou hodinu jízdy od srdce města plného výškových budov se nachází hustý deštný prales, termální prameny, vinařství a rezervace divoké zvěře," nastiňuje web Lonely Planet.

2. Tchaj-pei, Tchai-wan

Za Asií vévodí žebříčku vydavatelství Lonely Planet metropole Tchai-wanu. Tchai-pei je podle odborníků, které vydavatelství oslovilo, pulzujícím a moderním městem, kde nic není nemožné. Třeba ani steak zalitý čokoládou. Právě odvážné kulinářské kreace jsou jedním z hlavních důvodů, proč se do lidnatého města vypravit. „Jezení venku je levné, běžné a nesmírně chutné. Třeba mnohé byty ve městě ani nemají kuchyně, protože většina rodin vyráží večeřet ven, nebo si domů berou jídlo z restaurací. Návštěva gastro podniků je zároveň nejlepší cestou, jak poznat místní," konstatuje web Lonely Planet.

3. Freiburg, Německo

Historické město Freiburg v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko je podle portálu Lonely Planet nejlepším evropským místem, kam vyrazit v roce 2022. Jde o město mladých. „Jde o jedno z nejuvolněnějších a nejekologičtějších měst v zemi," shrnuje portál Lonely Planet.

Duše cestovatelů podle odborníků uspokojí čisté ulice, staré domy se zajímavými štíty či jedna z nejstarších a nejvyhlášenějších univerzit v Německu nebo románsko-gotická katedrála Dóm Panny Marie.

4. Atlanta, USA

Americká Atlanta proslula jako místo vynálezu Coca-Coly, dějiště slavného románu Jih proti Severu či místo narození Martina Luthera Kinga. V uplynulých letech se na titulní strany amerických novin dostávala ovšem také jako místo největších protestů hnutí Black Lives Matter. Podle odborníků oslovených vydavatelstvím Lonely Planet však toto multikulturní město stojí za návštěvu. „Některé části připomínají přátelská malá městečka, a ulice města jsou naplněné krásně zachovalými historickými domy, hipsterskými bary, pohodlnými kavárnami a nezávislými obchůdky," shrnuje web Lonely Planet.

5. Lagos, Nigérie

Má něco, co byste od něj nečekali. Největší město Afriky, nigérijský Lagos, je moderní metropolí, která si podle portálu Lonely Planet zaslouží pozornost cestovatelů. „Na plážových party ve městě teče šampaňské proudem, město nabízí oslavovanou hudební scénu a také Týden módy, který se řadí mezi nejlepší na světě," upozorňuje na nečekané přednosti města Lonely Planet.

6. Nikósie (Lefkosía), Kypr

Jedno město, dvě odlišné kultury. O hlavní město Kypru, Nikósií, respektive Lefkosíi, se léta hádají Turci a Řekové. I proto je rozděleno na dvě části. „Město turisté často přehlíží, a maximálně si do něj na den odskočí z hotelových resortů. Metropole je ale naplněna bohatou historii a bohatým pouličním životem. Ve starém městě se nachází skvělá kavárenská a barová scéna, a je rovněž plné muzeí, budov z koloniální éry, kostelů a mešit," shrnuje web Lonely Planet.

7. Dublin, Irsko

Zapomeňte na Londýn, jeďte do Dublinu - tak radí žebříček společnosti Lonely Planet. Irská metropole se podle odborníků na cestovní ruch, které vydavatelství oslovilo, proměnila v kosmopolitní a multikulturní město. „Můžete v něm slyšet jazyky z celého světa, a stejně tak ochutnat kuchyně téměř všech národů," upozorňuje web Lonely Planet.

8. Mérida, Mexiko

Byť jsou žebříčky top destinací pro rok 2022 servery TripAdvisor a Lonely Planet sestavovány na základě zcela jiného klíče, dvě země se do první desítky dostaly v obou případech. Jednou z nich Mexiko. Vydavatelství bedekrů Lonely Planet ovšem v zemi doporučuje návštěvu města Mérida. „Mérida je plná mayské historie, a navíc si získala pověst jedné z nejlepších mexických gastronomických destinací," shrnuje web Lonely Planet.

Turisté se podle serveru nemusí bát, že jde o místo nepřipravené na návštěvníky - naopak, jde o stále populárnější město, je ovšem dostatečně velké na to, aby neztratilo nic ze své autentičnosti.

9. Florencie, Itálie

Druhou zemí, jejíž města se dostala do obou žebříčků, je Itálie. Odborníci z Lonely Planet v zemi doporučují návštěvu Florencie. Ta proslula zejména svou architekturou a uměleckými díly. A samozřejmostí je také skvělá gastronomie. Florencie, která je nyní díky koronavirové pandemii o něco prázdnější, než bývala, nabízí podle odborníků více, než jen nejslavnější Michelangelovu sochu, Davida.

V jejích muzejích se nachází i další Michelangelova díla, nabízí krásné procházky u řeky Arno a na své si přijdou i milovníci módy, kteří se mohou vypravit třeba do muzea značky Salvatore Ferragamo.

10. Kjongdžu, Jižní Korea

Desítku top destinací pro rok 2022 podle portálu Lonely Planet uzavírá jihokorejské město Kjongdžu. „Vydat se na hon za pokladem v podobě starověkých královských artefaktů v Kjongdžu je skvělý způsob, jak znovu objevit kouzlo cestování. Nabízí paláce s otevřenými střechami, hribky šlechtického rodu Silla a stovky buddhistických relikvií. Poklidnou destinaci, kterou je potřeba zažít, zdobí pás národních parků, kopců a lotosových jezírek," konstatuje web Lonely Planet.