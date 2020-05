"Na hřebeny Krkonoš mohou lidé kabinkovou lanovkou vyrazit například za turistikou. Poprvé si letos mohou užít také sjezd na koloběžkách nebo se projet po východních Krkonoších na horských elektrokolech," láká k návštěvě hor Zina Plchová ze SkiResortu Černá hora-Pec.

Kabinková lanovka na Černou horu i půjčovna SkiResort Live budou v provozu na prodloužený víkend 8. a 10. května a poté až na víkendy 23. - 24. května a 30. - 31. května, a to vždy v čase 9 do 17 hodin. Během května totiž stále probíhají na lanovce pravidelné mezisezonní práce. Od června přejdou do každodenního provozu kabinková lanovka i půjčovna koloběžek v dolní stanici v Janských Lázních.

Jízdenka do mobilu

Rozjezd letní sezony je poznamenán současnou pandemií koronaviru a opatřeními vlády. Specifický je nákup jízdenek. "Ve SkiResortu Černá hora-Pec jsme nastavili preventivní opatření, která mají přispět k bezpečnosti návštěvníků i našich zaměstnanců. Pro jízdenku už lidé nemusí k pokladně. V několika jednoduchých krocích si ji během chvíle koupí online na skiresortcard.cz a dostanou ji do svého mobilního telefonu. Nepotřebují k tomu žádnou registraci," vysvětluje Petr Hynek, ředitel SkiResortu Černá hora-Pec.

Zvláštní péči věnují pracovníci všem zařízením a sportovním potřebám, s nimiž přijdou návštěvníci do styku. Kabinky lanové dráhy i prostory půjčovny SkiResort Live se každý den ionizují. Dezinfekční sprchou prochází po každé zápůjčce koloběžky, kola a například i helmy.

Do kabinek jednotlivci nebo rodiny

Změny zaznamená návštěvník už při příchodu k budově dolní stanice lanovky. Nové směrové šipky ho k odjezdu kabinky přivedou pouze po bezbariérové lávce a nikoliv schodištěm uvnitř budovy. Nezbytné je nošení roušek a dodržování dvoumetrových rozestupů. Do kabinek mohou nově nastupovat pouze jednotlivci, nebo malé rodinné skupinky tak, aby v kabinkách cestovaly osoby, které se navzájem znají.

"Jsme přesvědčení o tom, že při dodržení všech daných opatření je výlet do hor a do přírody tím nejlepším, co pro své zdraví aktuálně můžeme udělat. Na prodloužený víkend navíc meteorologové očekávají slunečné a teplé počasí," říká Petr Hynek.

Od 6. června budou na víkendy v provozu sedačková lanovka Portášky a půjčovna koloběžek SkiResort Live ve Velké Úpě a na Portáškách, hned vedle Herní krajiny Pecka. Sedačková lanovka Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou se rozjede až na červenec a srpen.