Konec drahého cestování? RegioJet poprvé vyrazil s vlakem do Budapešti

RegioJet zařadil do své sítě železničních spojů další evropskou metropoli. V 5:20 dnes vyrazil první spoj nové linky z Prahy do Budapešti. Jde o prodloužení stávajícího spojení do Vídně. Podle dopravce je o nové spojení velký zájem.

První vlak RegioJetu do Maďarska. | Foto: RegioJet