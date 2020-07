První překvapení nastalo ještě před odletem. Řekové sice otevřeli hranice turistům z Evropské unie, ale na poslední chvíli připravili dotazník, který musí každý povinně vyplnit 48 hodin před vstupem na území Řecka. Dotazník je v angličtině. “I protože to bylo tak narychlo, tak jsme klientům dotazníky vyplnili. Ti, kdo poletí v následujících termínech od nás dostanou mail s přesnými instrukcemi,” prozradil Jan Bezděk z CK Fischer, která do Řecka každoročně přiveze desítky tisíc Čechů.

Další překvapení nastává již na Letišti Václava Havla. Roušky jsou povinné v celé budově. Proč překvapení? Vždyť jsme přeci roušky ještě nedávno nosili skoro všude. Na ruzyňském letišti však restrikce platí i po 1. červenci, kdy jsou povinné již jen výběrově. A roušky si na dovolenou rozhodně nezapomeňte přibalit, protože je budete potřebovat i jinde než na pražském letišti. Kupříkladu v letadle, kde ale jinak nedochází k žádným zásadnějším omezením. A to ani při používání toalety, jak se mnozí domnívali.

“Toalety můžete používat zcela dle potřeby. Jen musíte dodržovat standardní rozestupy. A ideální by bylo, kdyby se netvořily moc fronty,” říká mi na dotaz stevard, který si informace raději ještě ověřoval u vedení kabiny. Vše je profesionální, lidé jsou ohleduplní a fronty se netvoří. Přeci jen z Prahy na Krétu to nejsou ani tři hodiny, takže to lze vydržet.

Právě 1. července tu konečně startuje odložená letní sezona. “Lidé se těšili na dovolenou. Zrušené zájezdy jsme začali prodávat hned, jak česká vláda zveřejnila takzvaný semafor pro cestování po Evropské unii. Reakce klientů byla okamžitá a lidé začali vyměňovat vouchery za nové zájezdy,” říká mluvčí Fischera. A to potvrzuje také obsazenost letadla společnosti SmartWings, kde prakticky není jediné volné místo.

Vezměte si propisku

„Jako jednoznačně správný krok se teď ukazuje zrušení původních zájezdů, které lidé koupili ještě před vypuknutím pandemie covid-19. Díky tomu jsme na začátku června do nové nabídky zařadili jen ty hotely, u kterých byla vysoká pravděpodobnost, že skutečně otevřou,“ říká mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

Pro samotný let jedna praktická rada: vezměte si s sebou propisku. Také v letadle vám letušky a stevardi rozdají další dotazník, v němž budete muset vyplnit standardní údaje, jako jsou nacionále, kontakt, místo trvalého bydliště a také adresu hotelu, ve kterém budete trávit dovolenou.

Ačkoli Řecko i Česko patří mezi takzvané bezpečné země a cestování mezi nimi má probíhat takřka bez restrikcí, může vás na letišti čekat test na chorobu covid-19. Výběr lidí, kteří budou testováni, probíhá namátkově, podle Jannise Papadakise z místní turistické agentury jednotlivé zainteresované strany pracují na tom, aby testování probíhalo co možná nejsnazším a pro turisty co nejméně zatěžujícím způsobem.

Po příjezdu se může navíc stát, že vám přijde anglicky psaná esemeska. Ačkoli obsahuje slova jako covid-19 či self-quarantine, nebojte se, nesouvisí to s testem. Prostě vás upozorňují, že můžete být testováni a že můžete jít do jednodenní karantény. SMS zpráva vám paradoxně může přijít až poté, co už budete mít test za sebou.

Po příjezdu do hotelu již budete moci roušky odložit. Ačkoli personál podobně jako jinde roušky, či dokonce štíty důsledně nosí, turisté je nosit nemusí. “Je to na jejich rozhodnutí,” říká mi recepční z hotelu. To však neznamená, že by se tu nějak ignorovala bezpečnostní opatření. Naopak. Na zemi najdete značky naznačující dvoumetrové rozestupy, všechno je pečlivě dezinfikováno, a to včetně lehátek na pláži. Omezení lze čekat také při jídle, při němž mohou být oblíbené švédské stoly nahrazeny spíše u nás klasičtějším systémem objednávek a servírování.

Důležité informace



1. Před cestou do Řecka nezapomeňte vyplnit dotazník pro místní úřady. Cestovka vám s tím pomůže.



2. Roušky si rozhodně vezměte. Povinné jsou na letištích, v letadlech a mohou být povinné také v některých památkách.



3. V letadle budete také vyplňovat jeden dotazník. Je dobré mít s sebou propisku.



4. Na letišti v Řecku může dojít k tomu, že budete vybráni pro testování na covid-19. Výběr probíhá náhodně.



5. Všude dodržujte dvoumetrové rozestupy. To se týká i míst, kde jinak zdánlivě nejsou žádná omezení.



6. Buďte ohleduplní. Vzpomeňte si na to, že před pár týdny to vypadalo, že dovolená v zahraničí bude letos spíš sci-fi.