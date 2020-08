Katalánsko zastavilo na dobu dvou týdnů noční život a provoz nočních podniků. Nárůst nákazy novým typem koronaviru ale zaznamenávají i španělská města mimo tento severovýchodní region.

Do Španělska ne, varují evropské státy

Aktuální stav už vyvolává opatření ze strany ostatních zemí. Velká Británie posílá všechny lidi, kteří se vracejí ze Španělska, od neděle do dvoutýdenní izolace. Toto nařízení zahrnuje i turisty vracející se z Kanárských a Baleárských ostrovů.

Podobná pravidla zavedlo také Norsko. Německo nyní vyzývá své občany, aby, pokud nutně nemusí, do Španělska raději nejezdili. Také Francie vydala výzvu, v níž varovala před návštěvami Katalánska. Belgie zakázala cestování do Huescy a Lleidy. Do řady dalších oblastí ve Španělsku svým občanům cestovat nedoporučuje.

Španělské ministerstvo zahraničí uvedlo, že země je bezpečná, ohniska nákazy jsou podle něj lokalizovaná, izolovaná a kontrolovaná. Britskou karanténu označil španělský ministr zahraničí Pedro Sánchez za nespravedlivou s tím, že turisté jsou podle něj ve většině španělských regionů před nákazou ve větším bezpečí než v Británii.

Katalánsko má problém

Obava z hrozící druhé vlny koronavirové nákazy nicméně vedla katalánské úřady k dvoutýdennímu uzavření všech nočních klubů a barů v regionu. Španělské ministerstvo obrany uvedlo do praxe systém sledování včasné reakce, jenž by měl zabránit vzestupu případů nákazy v armádě.

Španělské ministerstvo zdravotnictví vydalo koncem minulého týdne zprávu o více než 900 nových případů nakažení virem. Divizní fotbalový klub Fuenlabrada oznámil 28 případů nákazy ve svých řadách.

Podle zpravodaje BBC v Madridu Guye Hedgecoea je obzvláště znepokojující výskyt infekce mezi mladými lidmi, protože ti mají ve Španělsku zvyk shromažďovat se v noci ve velkých počtech a bavit se. Epidemiolog Daniel Lopez-Acuna v této souvislosti BBC sdělil, že od mladých lidí pak pokračuje přenos nemoci do jejich domácností a ke starším lidem, proto by se průměrný věk nakažených mohl postupně zvyšovat.

WHO: Situace ve světě se zhoršuje

Jak upozorňuje BBC, vzestup nákazy nehlásí jen Evropa, ale i ostatní svět, kde se navíc projevuje nárůsty ještě mnohem většími. V posledních dnech byly zaznamenány rekordní počty nákaz pohybující se denně kolem 280 tisíc.

"Tento nárůst je způsoben zejména vysokou mírou přenosu nemoci ve velkých a zalidněných zemích v Americe a v jižní Asii," uvedla koncem minulého týdne ve svém prohlášení Světová zdravotnická organizace (WHO).